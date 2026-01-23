खराब हो चुके पेन से आप बना सकते हैं ये क्रिएटिव चीजें, आसान है तरीका

अधिकतर लोग पेन को एक आम लिखने का उपकरण मानते हैं, लेकिन इससे आप कई अनोखी और उपयोगी चीजें बना सकते हैं। अगर आपके पास खराब पेन का ढेर लगा है तो उन्हें फेंकने के बजाय दोबारा इस्तेमाल करें और उनसे कुछ क्रिएटिव चीजें बनाएं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे आसान और मजेदार तरीके बताएंगे, जिनसे आप खराब पेन को नए रूप में बदल सकते हैं और उसका अधिकतम उपयोग कर सकते हैं।

#1 पेन से बनाएं की रिंग अगर आपके पास कुछ पुराने और बेकार पेन हैं तो आप उनसे खूबसूरत की रिंग बना सकते हैं। इसके लिए आपको पेन के ऊपरी हिस्से को काटकर उसकी नोक को निकालना होगा। इसके बाद उसे किसी दूसरे धातु या प्लास्टिक की अंगूठी में जोड़ दें। यह न केवल देखने में अच्छा लग सकता है, बल्कि एक अनोखा फैशन स्टेटमेंट भी बन सकता है। आप अलग-अलग रंगों और आकारों के पेन से भिन्न डिजाइन बना सकते हैं।

#2 पेन से बनाएं मोबाइल रखने का स्टैंड अगर आप अपने मोबाइल फोन को कहीं भी रखकर भूल जाते हैं तो आप उसके लिए एक स्टैंड बना सकते हैं। पुराने पेन से आप मोबाइल स्टैंड तैयार कर सकते हैं, जो आपके बहुत काम आएगा। इसके लिए आपको कुछ पेन को एक साथ जोड़कर एक मजबूत आधार बनाना होगा, जिससे आपका मोबाइल फोन आराम से टिक सके। इसे सजावटी सामान से सजा भी लें, ताकि वह देखने में भी आकर्षक लगे।

Advertisement

#3 पेन से बनाएं फोटो फ्रेम अगर आपको फोटो फ्रेम बनाने का शौक है तो इसके लिए भी पुराने पेन काम आ सकते हैं। इसके लिए आपको कई सारे पेन काटकर उनके निचले हिस्सों को जोड़ना होगा, ताकि एक फ्रेम तैयार हो सके। सभी पेन को जोड़कर आयताकार बनाएं और उसके आगे की ओर शीशा और पीछे दफ्ती लगा दें। अब इसमें अपनी पसंद की तस्वीर लगाएं और उसे दीवार पर हुक की मदद से टांग दें। ऐसे आपका सस्ता और सुंदर फ्रेम बन जाएगा।

Advertisement