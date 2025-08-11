ऑनलाइन मिलने वाले प्रेमी जोड़े रिश्ते में कम रहते हैं खुश, अध्ययन में हुआ खुलासा

आज के जमाने में हर चीज ऑनलाइन मिल जाती है, फिर चाहे वो जरूरत का सामान हो या जीवन साथी। जी हां, लोग सोशल मीडिया के माध्यम से प्यार ढूंढ लेते हैं। कुछ ऑनलाइन प्लेटफार्म शादी के लिए रिश्ते ढूंढने में भी लोगों की मदद करते हैं। इनके जरिए कई लोगों के घर बसे हैं और वे खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। हालांकि, एक अध्ययन कहता है कि ऑनलाइन मिलने वाले जोड़े रिश्ते में कम खुश और संतुष्ट रहते हैं।

अध्ययन ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं ने किया यह अध्ययन यह अध्ययन व्रोकला विश्वविद्यालय की डॉ मार्टा कोवल के नेतृत्व में किया गया था। शोधकर्ताओं की टीम ऑस्ट्रेलिया की थी और अध्ययन में ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय विश्वविद्यालय (ANU) के विशेषज्ञों का भी योगदान था। इसके जरिए सामने आया कि जो लोग अपने रोमांटिक पार्टनर से ऑनलाइन मिलते हैं, वे वैवाहिक संतुष्टि के निम्न स्तर की जानकारी देते हैं। साथ ही उन्हें व्यक्तिगत रूप से मिलने वाले जोड़ों की तुलना में कम प्यार का अनुभव होता है।

प्रक्रिया 6,646 लोग बने इस अध्ययन का हिस्सा एस क्रेग रॉबर्ट्स के नेतृत्व में व्रोकला विश्वविद्यालय के बीइंग ह्यूमन लैब में दुनियाभर के 50 देशों के राष्ट्रीय स्तर के प्रतिनिधि आंकड़ों को जमा किया गया था। इसके जरिए शोधकर्ताओं ने रिलेशनशिप में रहने वाले 6,646 लोगों का अध्ययन किया था। सभी से ये सवाल किए गए थे कि वे अपने साथी से कैसे मिले थे और इसका रिश्तों की संतुष्टि पर क्या प्रभाव पड़ा था। अध्ययन में शामिल करीब 16 प्रतिशत प्रतिभागी अपने साथी से ऑनलाइन मिले थे।

नतीजे क्या रहे इस अध्ययन के नतीजे? 2010 के बाद रिलेशनशिप शुरू करने वाले प्रतिभागियों में यह आंकड़ा बढ़कर 21 प्रतिशत हो गया था। अध्ययन के सह-लेखक और ANU के PHD छात्र एडम बोडे ने कहा, "जिन प्रतिभागियों ने अपने साथियों से ऑनलाइन मुलाकात की, उनमें ऑफलाइन मुलाकात करने वालों की तुलना में रिश्तों में संतुष्टि और अनुभव किए गए प्रेम, अंतरंगता, जुनून और प्रतिबद्धताकी तीव्रता कम पाई गई।" इस अध्ययन में ऑनलाइन रिश्तों की कम संतुष्टि के कारण भी बताए गए।

कारण ऑनलाइन मिलने वाले जोड़े क्यों नहीं रहते संतुष्ट? शोधकर्ताओं का कहना है कि कई ऐसे कारक हैं, जो समझा सकते हैं कि क्यों ऑनलाइन मिलने वाले जोड़े कम खुश रहते हैं। जो जोड़े ऑफलाइन मिलते हैं, उनकी विशेषताएं ऑनलाइन मिलने वालों की तुलना में ज्यादा समान होती हैं। समान सामाजिक और शैक्षिक पृष्ठभूमि बेहतर सामाजिक समर्थन और जीवन अनुभव को बढ़ावा देकर रिश्ते की गुणवत्ता को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। इंटरनेट पर पार्टनर ढूंढना तो आसान है, लेकिन उनमें ज्यादा समानताएं नहीं होती हैं।