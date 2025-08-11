ऑफिस के लिए इन 5 हेयरस्टाइल को बनाना हो सकता है अच्छा, जानिए कैसे

ऑफिस के लिए हेयरस्टाइल बनाते समय आपको न केवल स्टाइलिश दिखना होता है, बल्कि आरामदायक भी महसूस करना पड़ता है। रोजमर्रा की भागदौड़ में समय की कमी के कारण महिलाएं अक्सर अपने बालों को खुला छोड़ देती हैं या फिर उन्हें साधारण तरीके से बांधती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे हेयरस्टाइल्स के बारे में बताते हैं, जिन्हें आप अपने ऑफिस के लिए बना सकते हैं और ये देखने में भी काफी अच्छे लगेंगे।

#1 ऊंची पोनीटेल ऊंची पोनीटेल एक ऐसा हेयरस्टाइल है, जो आपको पेशेवर लुक देने के साथ-साथ आराम भी प्रदान करता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले अपने बालों को अच्छे से कंघी करें, फिर उन्हें ऊपर की तरफ इकट्ठा करके एक लचीले रबर बैंड से बांधें। इसके बाद अगर आपको और भी स्टाइलिश लुक चाहिए तो आप इसकी पोनीटेल को हल्का-सा मोड़ सकते हैं या फिर इसमें कुछ हेयरपिन लगा सकते हैं।

#2 जूड़ा हेयरस्टाइल जूड़ा हेयरस्टाइल ऑफिस के लिए एक बेहतरीन विकल्प है क्योंकि यह आपके चेहरे को साफ-सुथरा दिखाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले अपने बालों को कंधी करें और फिर उन्हें गर्दन के पीछे की तरफ इकट्ठा करके एक गोल आकार दें। अब हेयरबैंड की मदद से इसे बांधें। अगर आपके बाल लंबे हैं तो आप उन्हें हल्का-सा मोड़कर जूड़ा बना सकते हैं। इससे आपके बाल पूरे दिन सेट रहेंगे और आपको बार-बार ठीक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

#3 चोटी वाला जूड़ा चोटी वाला जूड़ा एक ऐसा हेयरस्टाइल है, जो न केवल देखने में अच्छा लगता है बल्कि इसमें बाल भी अच्छी तरह से सेट रहते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले अपने बालों को हल्का-सा गीला कर लें, फिर छोटी-छोटी चोटियां बनाकर उन्हें हल्का-सा मोड़ें। इसके बाद सभी चोटियों को एक साथ लेकर पीछे की तरफ बांधें और पिन की मदद से सेट करें। इस हेयरस्टाइल को आप किसी भी ऑफिस मीटिंग या इंटरव्यू के लिए अपना सकते हैं।

#4 ट्विस्टेड पोनीटेल ट्विस्टेड पोनीटेल एक ऐसा हेयरस्टाइल है, जिसमें आपके बालों को ट्विस्ट करके पोनीटेल बनाई जाती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले अपने बालों को अच्छे से कंघी करें, फिर नीचे की ओर इकट्ठा करके एक लचीले रबर बैंड से बांधें। अब ऊपर वाले हिस्से को हल्का-सा खोलकर उसमें उंगली डालें और खींचते हुए नीचे वाले हिस्से को ऊपर की ओर मोड़ें। इससे आपके बाल पूरे दिन सेट रहेंगे और आपको बार-बार ठीक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।