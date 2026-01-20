कंसीलर का इस्तेमाल करते समय न करें ये गलतियां, बिगड़ सकता है पूरा लुक

कंसीलर एक ऐसा मेकअप प्रोडक्ट है, जो आंखों के काले घेरे, मुंहासों के दाग और अन्य छोटी-मोटी खामियों को छिपाने में मदद करता है। हालांकि, सही तरीके से कंसीलर लगाने में थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। कई बार महिलाएं कंसीलर लगाते समय कुछ छोटी-छोटी गलतियां कर देती हैं, जिससे उनका मेकअप बिगड़ जाता है। आइए आज हम आपको कंसीलर से जुड़ी कुछ ऐसी गलतियां बताते हैं, जिन्हें आपको कभी नहीं करना चाहिए।

#1 गलत रंग का चयन कंसीलर खरीदते समय सबसे जरूरी बात रंग का चयन है। अगर आप अपनी त्वचा के रंग से मेल खाते रंग का कंसीलर चुनेंगी तो ही आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। उदाहरण के लिए अगर आपकी त्वचा गहरी रंगत की है तो आपको पीच या नारंगी टोन वाला कंसीलर चुनना चाहिए, वहीं अगर आपकी त्वचा हल्की रंगत की है तो आपको पीच या पीला टोन वाला कंसीलर चुनना चाहिए।

#2 ज्यादा कंसीलर लगाना कई महिलाएं यह गलती करती हैं कि वे आंखों के नीचे या चेहरे पर ज्यादा कंसीलर लगा देती हैं ताकि दाग-धब्बे छिप जाएं। हालांकि, ज्यादा कंसीलर लगाने से आपका चेहरा उल्टा दिखने लगता है और यह बहुत बनावटी लगता है। इसलिए हमेशा थोड़ी मात्रा में ही कंसीलर लगाएं और उसे अच्छी तरह मिलाएं। इससे आपका चेहरा निखरा हुआ और प्राकृतिक लगेगा, जिससे आपकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी।

#3 गलत तरीके से लगाना कंसीलर लगाते समय सही तरीके का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। गलत तरीके से लगाया गया कंसीलर आपके चेहरे को खराब दिखा सकता है। उदाहरण के लिए आंखों के नीचे कंसीलर लगाने के बाद उसे उंगलियों या ब्रश से अच्छी तरह मिलाना जरूरी है ताकि कोई रेखा न दिखे और रंग समान लगे। इसके अलावा कंसीलर को पाउडर सेट करने से पहले थोड़ा सूखने दें ताकि वह लंबे समय तक टिका रहे और चेहरे पर प्राकृतिक लुक मिले।

#4 गलत फाउंडेशन के साथ इस्तेमाल करना कई महिलाएं गलत फाउंडेशन के साथ कंसीलर का इस्तेमाल कर देती हैं, जिससे उनका मेकअप बिगड़ जाता है। अगर आप कंसीलर लगाती हैं तो उसके साथ ऐसा फाउंडेशन चुनें, जो आपकी त्वचा के रंग से मेल खाता हो। इसके अलावा फाउंडेशन और कंसीलर दोनों को अच्छी तरह से मिलाना न भूलें ताकि कोई रेखा या असमानता न दिखे और आपका मेकअप प्राकृतिक लगे। सही फाउंडेशन और कंसीलर का मेल आपके चेहरे को एक खूबसूरत लुक देगा।