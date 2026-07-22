कॉपर पेप्टाइड बनाम रेटिनॉल: एंटी-एजिंग प्रभाव के लिए इनमें से कौन-सा उत्पाद है बेहतर?

रेटिनॉल विटामिन-A का एक प्रकार है, जो त्वचा की देखभाल में अहम भूमिका निभाता है। यह त्वचा के रोमछिद्रों को कम करके उसकी बनावट को सुधारने में मदद कर सकता है।

इसके अलावा यह सूरज की हानिकारक किरणों से होने वाले नुकसान से भी बचा सकता है। रेटिनॉल का नियमित उपयोग त्वचा की गहराई तक जाकर उसे स्वस्थ और चमकदार बना सकता है।

यह समय से पहले बढ़ती उम्र के प्रभावों को कम करने में भी मददगार है।