गर्मियों के दौरान इन 5 जड़ी बूटियों का करें सेवन, शरीर को मिलेगी ठंडक

गर्मियां अपने साथ कई समस्याएं लाती है। इस दौरान पसीना बहुत ज्यादा आता है, जिससे शरीर में जरूरी तत्वों की कमी हो जाती है। इसके कारण शरीर में कमजोरी, चक्कर आना, चिड़चिड़ापन और सिरदर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। हालांकि, अगर आप कुछ जड़ी बूटियों को अपनी खाने की आदतों का हिस्सा बनाते हैं तो इन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। आइए आज हम आपको ऐसी जड़ी बूटियों के बारे में बताते हैं, जिनका सेवन गर्मियों में करना चाहिए।

#1 पुदीना पुदीना में ऐसे गुण होते हैं जो शरीर को ठंडक देने के साथ ही कई समस्याओं से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं। इसका सेवन पाचन को भी ठीक रखता है। पुदीने की चाय पीने से पेट की समस्याएं दूर होती हैं और एसिडिटी की समस्या भी कम होती है। आप चाहें तो पुदीने की चटनी को भी अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। पुदीना आपके व्यंजनों में ताजगी भरने के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद है।

#2 धनिया धनिया एक ऐसी जड़ी बूटी है, जो कई पोषक तत्वों से भरपूर होती है। यह शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में मदद कर सकता है। धनिया का सेवन शरीर के तापमान को नियंत्रित करने और गर्मियों के दौरान त्वचा को स्वस्थ रखने में भी मदद कर सकता है। इसके अलावा धनिया का सेवन पाचन को ठीक बनाए रखने में भी सहायक है। धनिया का उपयोग भोजन में स्वाद और स्वास्थ्य दोनों के लिए किया जा सकता है।

#3 सौंफ सौंफ का सेवन भी गर्मियों के लिए फायदेमंद है। इसमें ऐसे गुण होते हैं जो शरीर को ठंडक देने के साथ ही कई समस्याओं से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं। सौंफ में मौजूद तत्व शरीर में गर्मी को कम करने में मदद करते हैं, इसलिए गर्मियों में इसका सेवन जरूर करें। आप चाहें तो सौंफ की चाय बनाकर उसका सेवन भी कर सकते हैं।

#4 करीपत्ता करीपत्ता में ऐसे गुण होते हैं, जो शरीर को ठंडक दे सकते हैं। इसके अलावा इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर को ठंडक देने के साथ कई समस्याओं से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं। करीपत्ता का सेवन पाचन को भी ठीक रख सकता है। आप चाहें तो करीपत्ते की चटनी बनाकर इसका सेवन कर सकते हैं। करीपत्ता आपके भोजन में स्वाद और सेहत दोनों जोड़ सकता है।