डोसा और चावल के साथ खाएं ये 5 तरह के सांभर, स्वाद में होते हैं लाजवाब

दक्षिण भारत के पकवान एक व्यंजन के बिना अधूरे रहते हैं, जो एक किस्म की दाल है। हम बात कर रहे हैं सांभर की, जो डोसा से लेकर चावल के व्यंजनों तक का स्वाद बढ़ाता है। आम तौर पर सभी एक ही तरह का सांभर खाते हैं। हालांकि, आज के लेख में हम आपको 5 अलग-अलग तरह के सांभर बनाने की रेसिपी बताने वाले हैं। इन्हें बनाना आसान है और ये स्वाद में बेहतरीन होते हैं।

#1 टमाटर का सांभर टमाटर का सांभर बनाने के लिए सबसे पहले टमाटर को बारीक काट लें और उसे उबाल लें। अब एक पैन में तेल गर्म करके उसमें सरसों के बीज, उरद दाल, चना दाल, हींग और करी पत्ते डालें। इसके बाद कटे हुए टमाटर डालें और हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर जैसे मसाले डालकर अच्छे से मिलाएं। थोड़ी देर पकाने के बाद पानी डालें और उबाल आने दें। अंत में डोसा या चावल के साथ गर्मा-गर्म परोसें।

#2 मसूर दाल का सांभर मसूर दाल का सांभर बनाने के लिए सबसे पहले मसूर दाल को उबाल लें, फिर एक पैन में तेल गर्म करें और उसमें सरसों के बीज, जीरा, हींग और करी पत्ते डालें। अब इसमें प्याज, टमाटर और हरी मिर्च डालकर भूनें। इसके बाद उबली हुई मसूर दाल, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं। थोड़ी देर पकाने के बाद इसे अपनी पसंद के भोजन के साथ परोसें।

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#3 मूंगफली का सांभर मूंगफली का सांभर बनाने के लिए सबसे पहले मूंगफली को भून लें। अब एक पैन में तेल गर्म करके उसमें सरसों के बीज, जीरा, हींग और करी पत्ते डालें। इसके बाद प्याज, टमाटर और हरी मिर्च डालकर भूनें। अब इसमें भुनी हुई मूंगफली, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं। थोड़ी देर पकाने के बाद इसे आप डोसा या इडली के साथ खा सकते हैं। इसका स्वाद आपको जरूर पसंद आएगा।

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#4 पालक का सांभर पालक का सांभर बनाने के लिए सबसे पहले पालक को धोकर काट लें। अब एक पैन में तेल गर्म करें और उसमें सरसों के बीज, जीरा, हींग और करी पत्ते डालें। इसके बाद प्याज, टमाटर और हरी मिर्च डालकर भूनें। अब इसमें कटे हुए पालक, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं। थोड़ी देर पकाने के बाद चावल के साथ गर्मा-गर्म परोसें। यह हरा सांभर सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है।