ईरान ने हिंद महासागर में स्थित अमेरिकी-ब्रिटिश हवाई अड्डे पर किए असफल मिसाइल हमले

ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध दो अलग-अलग और महत्वपूर्ण हमलों के साथ निर्णायक रूप से हिंद महासागर में प्रवेश कर गया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल में अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, ईरान ने चागोस द्वीप समूह में डिएगो गार्सिया स्थित संयुक्त अमेरिकी-ब्रिटिश सैन्य अड्डे पर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। हालांकि, इन ये हमले पूरी तरह से विफल रहे हैं और इनसे हवाई हड्डे को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा है।

सफलता अमेरिकी जहाज ने नष्ट की मिसाइल रिपोर्ट के अनुसर, दोनों में से कोई भी मिसाइल लक्ष्य पर नहीं लगी। एक मिसाइल बीच रास्ते में विफल हो गई और दूसरी मिसाइल को अमेरिकी युद्धपोत से दागे गए एक अवरोधक ने रोक लिया। यह सैन्य अड्डा ईरान की सीमा से लगभग 4,000 किलोमीटर दूर स्थित है, जो कि तेहरान की पूर्व में मानी जाने वाली क्षमताओं से कहीं अधिक है। इसका हमले का अर्थ है कि ईरान अब यूरोप में स्थित ठिकानों को भी निशाना बना सकता है।

बयान ईरान ने युद्ध को बढ़ाने का किया प्रयास- तिवारी पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने एक्स पर लिखा, 'अगर ये रिपोर्ट सही हैं कि ईरान ने मध्य हिंद महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया द्वीप पर हमला करने का प्रयास किया, तो ईरान ने युद्ध को और बढ़ा दिया है और दक्षिण की ओर हमला करते हुए पश्चिम को एक बहुत स्पष्ट संदेश भेजा है।' हालांकि, पेंटागन ने हमलों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और कहा कि ईरान की नौसेना को नष्ट करना उसके प्राथमिक उद्देश्यों में से एक है।

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