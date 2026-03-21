IPL 2026, 7 दिन शेष: महेंद्र सिंह धोनी इस संस्करण तोड़ सकते हैं ये 7 रिकॉर्ड 

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में अपना लगातार 19वां संस्करण खेलने को तैयार हैं। इस टूर्नामेंट में वह एक बार फिर चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) की जर्सी में नजर आएंगे। इस सत्र के शुरू होने में 7 दिन बचे हैं और धोनी इस बार कई बड़े कीर्तिमान अपने नाम कर सकते हैं। ऐसे में आइए उन 7 रिकॉर्ड्स के बारे में जानते हैं जो धोनी IPL 2026 में तोड़ सकते हैं।

#1 CSK के 250 मुकाबले खेलने वाले पहले खिलाड़ी CSK के लिए धोनी ने अब तक 248 मुकाबले खेले हैं, वह इस फ्रेंचाइजी के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं। IPL 2026 के अपने दूसरे मुकाबले में वह अपने 250 मैच पूरे कर लेंगे। इसके साथ ही वह IPL में एक ही टीम के लिए 250 मुकाबले खेलने वाले सिर्फ दूसरे खिलाड़ी बन जाएंगे। इस मामले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली 267 मुकाबलों के साथ पहले स्थान पर हैं।

#2 CSK के लिए IPL में 5,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज धोनी ने CSK के लिए IPL में अब तक 248 मुकाबले खेले हैं और इसकी 215 पारियों में 4,865 रन बनाने में सफल रहे हैं। इस दौरान उनकी औसत 39.23 की रही है। उनके बल्ले से 22 अर्धशतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 84* रन रहा है। वह इस सीजन अगर 135 रन बनाते हैं तो CSK के लिए 5,000 रन पूरे कर लेंगे। वह इस टीम के लिए IPL में 5,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन जाएंगे।

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#3 IPL में 5,500 रन पूरे कर सकते हैं धोनी धोनी ने इस लीग में 2 टीमों के लिए खेला है। 2016 और 2017 में वह पुणे की टीम का हिस्सा रहे, जहां 2016 में 14 मुकाबलों में 284 रन और 2017 में 16 मुकाबलों में 290 रन बनाए। कुल मिलाकर वह अब तक 278 मुकाबलों में 38.30 की औसत से 5,439 रन बना चुके हैं। ऐसे में इस सत्र में 61 रन बनाते ही वह 5,500 रन का आंकड़ा छू लेंगे। उनके नाम 24 अर्धशतक भी दर्ज हैं।

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#4 विकेटकीपर के तौर पर ये रिकॉर्ड बना सकते हैं धोनी धोनी इस लीग में विकेटकीपर के तौर पर सबसे ज्यादा शिकार करने वाले खिलाड़ी हैं। उनके नाम कुल 201 शिकार दर्ज हैं। इनमें 154 कैच और 47 स्टंपिंग शामिल हैं। वह स्टंपिंग के मामले में 50 के आंकड़े से सिर्फ 3 कदम दूर हैं। खास बात यह है कि उनके 201 में से 176 शिकार CSK की टीम के लिए आए हैं। ऐसे में इस सत्र में वह विकेट के पीछे एक और बड़ा कीर्तिमान अपने नाम कर सकते हैं।

#5 CSK के लिए 350 चौके लगाने वाले सिर्फ दूसरे बल्लेबाज बन सकते हैं धोनी धोनी ने CSK के लिए इस लीग में 342 चौके लगाए हैं। वह 350 चौकों के आंकड़े से सिर्फ 8 कदम दूर हैं। अगर वह इस सत्र में यह मुकाम हासिल कर लेते हैं, तो CSK के लिए 350 या उससे ज्यादा चौके लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन जाएंगे। पूर्व दिग्गज सुरेश रैना 425 चौकों के साथ पहले स्थान पर हैं। ऐसे में इस सत्र में धोनी के पास एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम करने का सुनहरा मौका होगा।