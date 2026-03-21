माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज में कई जगह से कोपायलट को हटा दिया है

माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज से कोपायलट की अनावश्यक सुविधाओं को हटाया, जानिए कहां नहीं मिलेगी

क्या है खबर?

माइक्रोसॉफ्ट ने अपने विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से कई बदलावों की घोषणा की, जिनमें विशेष रूप से इसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) असिस्टेंस कोपायलट तक पहुंच के बिंदुओं को कम करना शामिल है। कंपनी ने कहा कि वह कुछ ऐप्स में कोपायलट AI एकीकरण को कम करेगी, जिसकी शुरुआत फोटो, विजेट, नोटपैड और स्निपिंग टूल से होगी। यह AI के अत्यधिक उपयोग के खिलाफ उपभोक्ताओं के बढ़ते विरोध को दर्शाता है।