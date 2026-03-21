अमेरिका ने समुद्र में ईरानी तेल पर लगे प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटाया

अमेरिका ने समुद्र में ईरान के तेल पर लगे प्रतिबंधों को 30 दिनों के लिए अस्थायी रूप से हटा दिया है। वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट द्वारा घोषित इस कदम का उद्देश्य ईरान के साथ चल रहे अमेरिकी-इजरायल संघर्ष के बीच ऊर्जा आपूर्ति के दबाव को कम करना है। इस छूट के तहत 20 मार्च से 19 अप्रैल के बीच जहाजों पर लदे ईरानी कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री की अनुमति होगी। इससे ऊर्जा आपूर्ति बहाल हो सकेगी।

प्रभाव प्रतिबंधों में छूट से 14 करोड़ बैरल तेल लाया जाएगा बेसेंट ने कहा कि प्रतिबंधों में छूट से लगभग 14 करोड़ बैरल तेल वैश्विक बाजारों में पहुंचेगा। उन्होंने जोर दिया कि यह कदम ईरान के कारण उत्पन्न अस्थायी आपूर्ति दबाव को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है। यह निर्णय ऐसे समय आया है जब तेल टैंकरों के खिलाफ ईरानी कार्रवाई के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य में व्यवधान के चलते ब्रेंट क्रूड की कीमतें 103 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं। यह काफी चिंता करने वाली बात है।

पुनरावृत्ति 2 सप्ताह में तीसरी बार हटाया गया प्रतिबंध यह तीसरी बार है जब अमेरिका ने तेल पर लगे प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटाया है। उसने रूस के तेल पर प्रतिबंध हटाए थे। यह कदम ऐसे समय आया है जब उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने ईरान युद्ध के कारण उपभोक्ताओं के लिए मुश्किल समय की चेतावनी दी है और कहा है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं। ऊर्जा सचिव क्रिस राइट ने भी कहा कि गर्मियों तक पेट्रोल की कीमतें 3 डॉलर से नीचे गिरने की संभावना है।

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