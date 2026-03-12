गर्मी में इन 5 तरह की आइस्ड टी से बुझाएं प्यास, शरीर को जाएगा तरो-ताजा

आइस्ड टी एक ऐसा पेय है, जो गर्मियों में ताजगी और ठंडक का एहसास दिलाता है। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होती है। आइस्ड टी एक तरह की चाय है और इसे अलग-अलग स्वादों में तैयार किया जा सकता है। इस लेख में हम आपको 5 सरल और स्वादिष्ट आइस्ड टी की रेसिपी बताएंगे, जिन्हें आप घर पर कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं। ये प्यास बुझाएंगी और ताजगी भी देंगी।

#1 आम की आइस्ड टी आम की आइस्ड टी गर्मियों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है, क्योंकि इस मौसम में आम मिलते हैं। इसके लिए सबसे पहले पके आम का गूदा निकाल लें और उसे पानी में मिलाएं। अब इसमें थोड़ी चीनी, टी बैग और नींबू का रस डालें, फिर इसे अच्छे से मिलाकर कुछ देर ठंडा करें। परोसने से पहले इसमें बर्फ के टुकड़े डालें। यह पेय न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें आम के कारण यह सेहत के लिए भी फायदेमंद है।

#2 पुदीने की आइस्ड टी सबसे पहले एक पैन में 3 कप पानी उबालें, फिर गैस को बंद करके पानी में 10 ग्राम ग्रीन टी डालकर 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही रहने दें। अब इसमें कुछ पुदीने की पत्तियां और ब्राउन शुगर मिलाएं, फिर इसे 4-5 मिनट के लिए ऐसे ही रहने दें। इसके बाद इसे छान लें और इसे कुछ घंटों के लिए फ्रिज में रख दें। अंत में मिश्रण में बर्फ के टुकड़े डालकर इसे ठंडा-ठंडा परोसें।

Advertisement

#3 नींबू की आइस्ड टी सबसे पहले 12 ग्राम सामान्य चायपत्ती को पानी में उबाल लें, फिर गैस को बंद करके इसमें नींबू के छिलके डालें। अब इस मिश्रण को 10-12 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, फिर इसे छानकर इसमें कुछ बर्फ के टुकड़े डालें। इसके बाद इसमें थोड़ा नींबू का रस डालें और स्वादानुसार शहद को डालकर अच्छे से मिलाएं, फिर इस आइस्ड टी को परोसें। आप इसमें पुदीने की पत्तियां भी मिला सकते हैं।

Advertisement

#4 स्ट्रॉबेरी और तुलसी की आइस्ड टी स्ट्रॉबेरी और तुलसी की आइस्ड टी बनाने के लिए सबसे पहले स्ट्रॉबेरी को मैश करें और उसे पानी में मिलाएं। अब इसमें तुलसी की पत्तियां डालें और कुछ देर के लिए छोड़ दें, ताकि इसका स्वाद अच्छे से मिल जाए। अंत में इस मिश्रण को छानकर इसमें चीनी और चाय पत्ती मिलाएं, फिर ठंडा करके बर्फ डालें और परोसें। आप इसमें चाय पत्ती की जगह पर टी बैग भी डाल सकते हैं, लेकिन उसे निकालना न भूलें।