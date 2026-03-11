गर्मियों के दौरान इन फर्मेंटेड खाद्य पदार्थों का करें सेवन, मिलेंगे कई स्वास्थ्य लाभ

फर्मेंटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें अच्छे बैक्टीरिया का उपयोग करके खाद्य पदार्थों को प्राकृतिक रूप से संरक्षित किया जाता है। यह प्रक्रिया न केवल खाने की चीजों की उम्र बढ़ाती है, बल्कि उनके पोषक तत्वों को भी बढ़ा देती है। गर्मियों के दौरान फर्मेंटेड खाद्य पदार्थों का सेवन करना फायदेमंद है, क्योंकि ये शरीर को ठंडक पहुंचाने के साथ-साथ पाचन को सुधारने में मदद कर सकते हैं। आइए 4 फर्मेंटेड खाद्य पदार्थों के बारे में जानते हैं।

#1 दही दही एक लोकप्रिय फर्मेंटेड खाद्य पदार्थ है, जो दूध को फर्मेंट करके बनाया जाता है। इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो पाचन को सुधराने में मदद करते हैं। दही कैल्शियम का अच्छा स्रोत है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में सहायक है। इसके अलावा दही में विटामिन और खनिज भी मौजूद होते हैं, जो शरीर के लिए जरूरी हैं। गर्मियों के दौरान दही का सेवन करने से शरीर ठंडा रहता है और त्वचा पर निखार आता है।

#2 आचार आचार भारतीय खान-पान का एक अहम हिस्सा है, जिसे अलग-अलग सब्जियों और मसालों से तैयार किया जाता है। आचार में मौजूद सरसों, मेथी और सौंफ जैसे मसाले पाचन को सुधारते हैं और भूख बढ़ाते हैं। आचार में ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर को हानिकारक तत्वों से बचाते हैं। गर्मियों में आचार खाने से शरीर ठंडा रहता है, क्योंकि इस खाद्य पदार्थ की तासीर ठंडी होती है। आप अपनी पसंद का अचार खा सकते हैं।

Advertisement

#3 केफिर केफिर दूध का एक प्रकार का फर्मेंटेड पेय है, जिसमें पोषक तत्व भरपूर होते हैं। इसमें लैक्टोज कम होता है, इसलिए यह लैक्टोज इंटॉलरेंट लोगों के लिए सुरक्षित है। केफिर में विटामिन, कैल्शियम और खनिज होते हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। इसके अलावा इसमें ऐसे तत्व भी होते हैं, जो शरीर को हानिकारक तत्वों से बचाते हैं। गर्मियों में केफिर का सेवन करने से शरीर ठंडक महसूस करता है और त्वचा पर निखार आता है।

Advertisement