शादी की योजना बनाते समय न करें ये गलतियां, दिन को बना सकेंगें यादगार

शादी एक अहम और खास मौका होता है। इसकी तैयारी में कई बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। अक्सर लोग कुछ छोटी-छोटी गलतियां कर बैठते हैं, जिनसे उनकी शादी की योजना प्रभावित हो सकती है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी सामान्य गलतियों के बारे में बताएंगे, जिनसे आपको बचना चाहिए ताकि आपकी शादी का दिन बेहतरीन हो और आप इसे पूरी तरह से मजा ले सकें। साथ ही आपकी शादी यादगार बनेगी।

#1 बजट का सही प्रबंधन न करना शादी की योजना बनाते समय सबसे पहली चीज जो सबसे जरूरी होती है, वह है बजट। बिना बजट के आप सही तरीके से योजना नहीं बना सकते। अक्सर लोग उत्साह में आकर बिना बजट तय किए ही खर्चा शुरू कर देते हैं। इससे बाद में उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए सबसे पहले एक स्पष्ट बजट बनाएं और उसी के अनुसार सभी खर्चे तय करें ताकि आप अनियंत्रित खर्चों से बच सकें।

#2 समय का सही उपयोग न करना शादी की तैयारी में समय का सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग आखिरी समय में काम निपटाने की कोशिश करते हैं, जिससे कई बार काम अधूरे रह जाते हैं या सही तरीके से नहीं हो पाते। इसलिए पहले से ही सभी कामों की सूची बना लें और उन्हें समय पर पूरा करें। इसके अलावा शादी वाले दिन भी समय का सही उपयोग करें ताकि सब कुछ सही समय पर हो सके और कोई परेशानी न हो।

#3 मेहमानों की सूची बनाने में लापरवाही करना मेहमानों की सूची बनाना बहुत जरूरी होता है, लेकिन कई लोग इसे हल्के में लेते हैं। सही तरीके से मेहमानों की सूची बनाना जरूरी है ताकि आपको पता हो कि कितने लोग आने वाले हैं और उनके लिए कौन-कौन सी व्यवस्था करनी होगी। इसके अलावा मेहमानों की सूची बनाने से आपको यह भी पता चलता है कि कितने लोगों के लिए खाना, बैठने की व्यवस्था, कमरे आदि की जरूरत पड़ेगी। इससे आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो सकेगी।

#4 ड्रेस की फिटिंग पर ध्यान न देना शादी की ड्रेस बहुत खास होती है, लेकिन अक्सर लोग इसे तैयार करवाते समय फिटिंग पर ध्यान नहीं देते। इससे बाद में दिक्कत हो सकती है जैसे कि ड्रेस ढीली या टाइट महसूस होना आदि। इसलिए जब भी आप अपनी शादी की ड्रेस तैयार करवाएं तो उसकी फिटिंग पर खास ध्यान दें। इसके अलावा शादी वाले दिन भी एक बार जरूर चेक कर लें कि ड्रेस सही से फिट हो रही है और कोई समस्या न हो।