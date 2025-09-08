बारिश के दिनों में बच्चों को स्क्रीन से दूर रखने के लिए अपनाएं ये 5 हैक्स

बारिश का मौसम बच्चों के लिए एक मजेदार समय होता है, लेकिन जब बारिश लगातार होती है तो बाहर खेलना मुमकिन नहीं होता है। ऐसे में माता-पिता अक्सर सोचते हैं कि बच्चों को कैसे व्यस्त रखा जाए ताकि वे स्क्रीन से दूर रहें। इस लेख में हम कुछ आसान और मजेदार तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने बच्चों को बारिश के दिनों में भी खुश और व्यस्त रख सकते हैं।

#1 कला और शिल्प गतिविधियां कला और शिल्प गतिविधियां बच्चों के लिए एक बेहतरीन तरीका हो सकती हैं। आप अपने बच्चों के साथ मिलकर पेंटिंग कर सकते हैं, कागज से खिलौने बना सकते हैं या फिर रंग-बिरंगे पतंग बना सकते हैं। इससे न केवल उनकी रचनात्मकता बढ़ेगी बल्कि वे स्क्रीन से भी दूर रहेंगे। इसके अलावा आप उन्हें अलग-अलग रंगों और आकारों से परिचित कर सकते हैं, जिससे उनका ज्ञान भी बढ़ेगा।

#2 किताबें पढ़ना बारिश के दिनों में किताबें पढ़ना एक अच्छा तरीका हो सकता है, जिससे बच्चे न केवल मजे करेंगे बल्कि उनकी भाषा और ज्ञान भी बढ़ेगा। आप उन्हें अलग-अलग विषयों पर किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं जैसे कि प्रकृति, विज्ञान, इतिहास आदि। इसके अलावा आप खुद भी उनके साथ बैठकर कहानियां सुना सकते हैं या उनसे सवाल पूछ सकते हैं, जिससे उनका ध्यान किताबों की ओर आकर्षित रहेगा।

#3 खाना बनाना बच्चों को खाना बनाना सिखाना न केवल मजेदार होता है बल्कि यह उनके लिए एक अहम सीख भी देता है। आप उन्हें सरल व्यंजन जैसे सलाद, सैंडविच या पैनकेक बनाना सिखा सकते हैं। इससे वे खाना पकाने की कला सीखेंगे और भविष्य में खुद का ध्यान रख पाएंगे। इसके अलावा खाना बनाते समय आप उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, जिससे उनका ध्यान किसी अन्य गतिविधि में लगा रहेगा और वे स्क्रीन से दूर रहेंगे।

#4 विज्ञान के छोटे-छोटे प्रयोग बच्चों को विज्ञान के छोटे-छोटे प्रयोग करना सिखाना न केवल रोचक होता है बल्कि यह उनकी सोचने-समझने की क्षमता को भी बढ़ाता है। आप घर पर ही छोटे-छोटे प्रयोग कर सकते हैं जैसे पानी में नमक घुलना, बेकिंग सोडा और सिरका मिलाना आदि। इससे वे विज्ञान के नियमों को समझ पाएंगे और उनकी जिज्ञासा भी बढ़ेगी। इसके अलावा आप उन्हें अलग-अलग चीजों के बारे में बताकर उनकी जानकारी बढ़ा सकते हैं।