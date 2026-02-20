लोगों को हैं विटामिन से जुड़े कुछ आम भ्रम, जानिए क्या है इनकी सच्चाई

विटामिन हमारे शरीर के लिए जरूरी होते हैं, लेकिन इनके बारे में कई भ्रम फैले हुए हैं। ये भ्रम अक्सर लोगों को गलत दिशा में ले जाते हैं और उनकी सेहत पर बुरा असर डाल सकते हैं। इस लेख में हम कुछ आम भ्रमों को उजागर करेंगे और उनकी सच्चाई बताएंगे, ताकि आप सही जानकारी के आधार पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें। इन्हें जानकर आप गलत खान-पान से भी बच सकेंगे।

#1 भ्रम- ज्यादा विटामिन होता है बेहतर कई लोग मानते हैं कि विटामिन की मात्रा जितनी ज्यादा होगी, उतना ही बेहतर होगा। हालांकि, सच यह है कि जरूरत से ज्यादा विटामिन लेना भी नुकसानदायक हो सकता है। इससे शरीर पर उल्टा असर पड़ सकता है। इसलिए, हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही विटामिन का सेवन करें और तय मात्रा का पालन करें। संतुलित डाइट से ही शरीर को जरूरी विटामिन मिल सकते हैं, जो अस्थायी असर नहीं दिखाते हैं।

#2 भ्रम- सप्लीमेंट से मिल सकते हैं सभी विटामिन यह भी एक आम भ्रम है कि सभी विटामिन हम आसानी से सप्लीमेंट ले कर हासिल कर सकते हैं। हालांकि, कुछ विटामिन जैसे विटामिन-A, विटामिन-D, विटामिन-E और विटामिन-K मुख्य रूप से खाने की चीजों में पाए जाते हैं। इनकी कमी को पूरा करने के लिए इन्हें सप्लीमेंट के रूप में दिया जाता है। इसके अलावा कई अध्ययनों में सामने आया है कि खाने की चीजों से मिलने वाले पोषक तत्व सप्लीमेंट की तुलना में अधिक असरदार होते हैं।

#3 भ्रम- अधिक मात्रा में विटामिन-C लेने से मजबूत होती है प्रतिरक्षा यह भी एक भ्रम है कि अधिक मात्रा में विटामिन-C लेने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत करने के लिए विटामिन-C की जरूरत होती है, लेकिन इसकी अधिक मात्रा सेहत पर उल्टा असर डाल सकती है। इसलिए, संतुलित मात्रा में ही विटामिन-C प्राप्त करना बेहतर माना जाता है। इसके लिए आप संतरे, नींबू, टमाटर और हरी सब्जियों का सेवन कर सकते हैं।

#4 भ्रम- केवल धूप से मिलता है विटामिन-D कई लोगों का मानना है कि विटामिन-D केवल धूप से मिलता है, जबकि ऐसा नहीं है। दूध जैसी कुछ पौष्टिक खाने की चीजों से भी विटामिन-D पाया जा सकता है। इसके अलावा सप्लीमेंट के जरिए भी विटामिन-D प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए, सिर्फ धूप पर निर्भर रहना सही नहीं होगा। संतुलित डाइट से इन पोषक तत्वों को शामिल करना बेहतर होता है, ताकि शरीर को जरूरी विटामिन-D मिल सके।