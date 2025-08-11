आईशैडो लगाते समय न करें ये गलतियां, बिगड़ सकता है पूरा लुक

आईशैडो आंखों का मेकअप है, जो आंखों को खास लुक देता है। हालांकि, कई महिलाएं आईशैडो लगाते समय कुछ गलतियां कर बैठती हैं, जिससे उनका पूरा लुक बिगड़ सकता है। सही तरीके से आईशैडो लगाने पर आंखें सुंदर दिखती हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताएंगे, जिनसे आपको बचना चाहिए ताकि आपका आईशैडो सही लगे और आपका लुक खास बने। सही आईशैडो लगाने से आपकी आंखें और भी आकर्षक लगेंगी।

#1 रंगों का गलत चयन करना आईशैडो लगाते समय रंगों का चयन बहुत अहम होता है। कई बार महिलाएं अपने कपड़ों या फिर मौसमी रंगों के हिसाब से आईशैडो रंग चुनती हैं, जो सही नहीं होता है। उदाहरण के लिए अगर आप हल्के रंग की ड्रेस पहन रही हैं तो गहरे रंग की आईशैडो का उपयोग करें और इसके विपरीत भी ध्यान रखें। इसके अलावा अपनी त्वचा की रंगत को ध्यान में रखते हुए आईशैडो रंग चुनें ताकि आपका लुक संतुलित और आकर्षक लगे।

#2 आंखों की बनावट पर ध्यान देना आंखों की बनावट पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। अगर आपकी आंखें छोटी हैं तो हल्के रंग की आईशैडो का उपयोग करें, जिससे वे बड़ी दिखेंगी, वहीं गहरी आंखों के लिए गहरे रंग की आईशैडो का चयन करें, जो उन्हें और भी आकर्षक बनाएगी। इसके अलावा अगर आपकी आंखें गोल हैं तो बाहरी कोने पर थोड़ी सी गहराई जोड़ें, जिससे आपका लुक और भी खास लगेगा।

#3 बेस के लिए प्राइमर का उपयोग न करना प्राइमर आईशैडो लगाने से पहले लगाना बहुत जरूरी होता है क्योंकि यह त्वचा को तैयार करता है और आईशैडो को लंबे समय तक टिकाए रखने में मदद करता है। कई महिलाएं इसे नजरअंदाज कर देती हैं, जिससे आईशैडो जल्दी ही फैल जाता है या धुंधला हो जाता है। सही तरीके से आईशैडो लगाने के लिए सबसे पहले अपनी पलकें साफ करें, फिर बेस प्राइमर लगाएं ताकि आईशैडो सही तरीके से जमे और लंबे समय तक चले।

#4 ब्रश का गलत चयन करना आईशैडो लगाने के लिए सही ब्रश का चयन करना भी जरूरी होता है। कई बार महिलाएं गलत ब्रश का उपयोग कर लेती हैं, जिससे आईशैडो सही तरीके से नहीं लग पाता या फैल जाता है। सही ब्रश चुनें जो आपके आईशैडो की बनावट और प्रकार के अनुसार हो ताकि वह आसानी से लगे और लंबे समय तक चले। इसके अलावा ब्रश की सफाई पर भी ध्यान दें ताकि त्वचा स्वस्थ रहे और आईशैडो सही तरीके से जमे।