शादी के लिए कैटरिंग का चयन करते समय न करें ये 5 गलतियां, होगा नुकसान

शादी का दिन हर किसी के जीवन का सबसे खास दिन होता है। इस दिन पर खाने-पीने का बहुत बड़ा महत्व होता है। सही कैटरिंग का चयन करना उतना ही जरूरी है, जितना कि अन्य तैयारियां। हालांकि, कई लोग कुछ छोटी-छोटी गलतियों के कारण अपने शादी के दिन को खराब कर देते हैं। आइए आज हम आपको पांच ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जो लोग अक्सर कैटरिंग का चयन करते समय कर देते हैं।

#1 खर्च पर ध्यान न देना शादी की तैयारियों में खर्च का हिसाब-किताब सबसे अहम होता है। कैटरिंग का चयन करते समय खर्च पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। कई बार लोग आकर्षक खाने की सूची देखकर बिना सोचे-समझे ऑर्डर दे देते हैं, जिससे पूरा खर्च बिगड़ सकता है। इसलिए पहले अपने खर्च का निर्धारण करें और उसके अनुसार ही कैटरिंग के विकल्प चुनें। इससे आपको बेहतर प्रबंधन में मदद मिलेगी और अन्य तैयारियों पर भी असर नहीं पड़ेगा।

#2 खाने की सूची का चयन जल्दबाजी में करना कई लोग शादी के खाने की सूची का चयन करते समय जल्दबाजी में फैसले लेते हैं। यह एक बड़ी गलती हो सकती है क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए फैसले गलत हो सकते हैं। बेहतर होगा कि आप पहले सभी विकल्पों पर विचार करें, फिर अपनी खाने की सूची को अंतिम रूप दें। इससे न केवल आपकी सूची बेहतर बनेगी, बल्कि आप अपने मेन्यू में कुछ खास और अनोखा भी जोड़ पाएंगे, जो आपके शादी को यादगार बना देगा।

#3 चखने का काम न करना कैटरिंग का चयन करते समय स्वाद चखना बहुत जरूरी होता है। कई बार लोग केवल फोटो देखकर या सुनने-सुनाने वालों की बातों पर भरोसा करके कैटरिंग चुन लेते हैं, जिससे उन्हें बाद में निराशा हो सकती है। इसलिए हमेशा पहले खुद जाकर खाना चखें और फिर फैसले लें। इससे आपको खाने की गुणवत्ता और स्वाद का सही अंदाजा होगा और आपकी शादी का खाना सभी को पसंद आएगा।

#4 काम करने वालों की व्यवस्था पर ध्यान न देना कैटरिंग लेते समय काम करने वाले लोगों की संख्या और उनकी व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। कई बार कम स्टाफ वाले कैटरर लेते समय यह समस्या आती है कि वे समय पर सब कुछ नहीं संभाल पाते और मेहमानों को इंतजार करना पड़ता है। इसलिए काम करने वाले लोगों की संख्या तय करें और उनकी व्यवस्था सुनिश्चित करें। इसके अलावा काम करने वाले लोगों की ट्रेनिंग और उनके व्यवहार पर भी ध्यान दें।