चावल बनाते समय न करें ये गलतियां, खाने का मजा हो सकता है खराब

चावल का सेवन करना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। हालांकि, कई लोग चावल बनाते समय कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जिनसे उनका स्वाद बिगड़ जाता है। ऐसे में चावल खाने का मन नहीं करता और खाने की प्लेट में चावल की मात्रा कम कर दी जाती है। आइए आज हम आपको चावल बनाते समय की कुछ सामान्य गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे आपको बचना चाहिए।

#1 चावलों को पहले से धोना और भिगोना चावल बनाने से पहले उन्हें धोना और भिगोना सही माना जाता है। हालांकि, क्या आपको पता है कि धोने के बाद चावल का स्वाद बिगड़ जाता है? इसका कारण है कि इससे चावल का गाढ़ापन और मलाईदारपन कम हो जाता है। साथ ही भिगोने से चावल के दाने टूटने लगते हैं। इसलिए अगली बार से चावल बनाने से पहले उन्हें धोएं और भिगोएं नहीं।

#2 पानी कम करना चावल बनाते समय पानी कम करना एक बड़ी गलती है। इसका मतलब है कि जब आप चावल पकाते हैं तो पानी को थोड़ा-थोड़ा कम करके चावल बनाएं। इससे चावल के दाने टूटते नहीं हैं और उनका स्वाद भी अच्छा रहता है। इसके अलावा इससे चावल के दाने लंबे और मुलायम रहते हैं। इसलिए अगली बार से चावल बनाते समय पानी को थोड़ा-थोड़ा कम करके बनाएं।

#3 चावल को ज्यादा पकाना ज्यादा पकाने से चावल के दाने टूटने लगते हैं और उनका स्वाद भी बिगड़ जाता है। इसलिए चावल को हमेशा मध्यम आंच पर पकाएं। इससे वे अच्छी तरह से पकते हैं और उनका स्वाद भी अच्छा होता है। इसके अलावा इससे चावल के दाने लंबे और मुलायम रहते हैं। इसलिए अगली बार से चावल बनाते समय उन पर ध्यान दें और उन्हें सही तरीके से पकाएं।

#4 चावल बनाने के लिए कढ़ाई का इस्तेमाल करना चावल बनाने के लिए कभी भी कढ़ाई का इस्तेमाल न करें क्योंकि इससे चावल जल सकते हैं या फिर बिखर सकते हैं। इसके लिए हमेशा मोटे तले वाले बर्तन या प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें। इससे चावल अच्छी तरह से पकेंगे और उनका स्वाद भी अच्छा होगा। इसके अलावा इससे चावल का आकार भी बरकरार रहता है और वे लंबे समय तक ताजे बने रहते हैं। इसलिए कढ़ाई की बजाय पैन या प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें।