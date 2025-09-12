प्राकृतिक रूप से शांत करने में सहायक हैं ये 5 पेय, जानिए इनकी रेसिपी

LOADING...
प्राकृतिक रूप से शांत करने वाले पेय

लेखन अंजली
Sep 12, 2025
05:02 pm
क्या है खबर?

तनाव एक सामान्य मानसिक स्थिति है, जो हर किसी को प्रभावित कर सकती है। इसे कम करने के लिए प्राकृतिक उपायों का सहारा लेना फायदेमंद हो सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे पेय की रेसिपी बताएंगे, जो न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि तनाव को भी कम कर सकते हैं। इन पेय को बनाना आसान है और ये आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। आइए इन पेय की रेसिपी जानते हैं।

#1

तुलसी का रस

तुलसी का रस प्राकृतिक रूप से तनाव कम करने में मदद कर सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले तुलसी की पत्तियों को धोकर उनका रस निकालें, फिर इसमें नींबू का रस और शहद मिलाएं। इस मिश्रण को ठंडे पानी में मिलाकर पीएं। तुलसी में मौजूद तत्व मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। यह पेय न केवल ताजगी देता है, बल्कि मन को भी शांत करता है।

#2

पुदीने की चाय

पुदीने की चाय एक ऐसा पेय है, जो ताजगी देने के साथ-साथ तनाव को भी कम करता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले पुदीने की पत्तियों को पानी में उबालें, फिर इसमें शक्कर या शहद मिलाकर गर्मागर्म पिएं। पुदीने में मौजूद तत्व मानसिक थकान को दूर करते हैं और मन को शांत रखते हैं। यह पेय न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद हो सकता है।

#3

हल्दी वाला दूध

हल्दी वाला दूध एक पारंपरिक उपाय है, जो शरीर के साथ-साथ मन को भी शांत करता है। इसे बनाने के लिए एक गिलास दूध में हल्दी मिलाकर उबालें और फिर इसमें शक्कर या शहद डालें। हल्दी में मौजूद तत्व तनाव को कम करने में मदद करते हैं। इस मिश्रण को सोने से पहले पीने से अच्छी नींद आती है और मन शांत रहता है। यह पेय न केवल सेहत के लिए अच्छा है, बल्कि आराम भी देता है।

#4

आंवले का जूस

आंवले का जूस विटामिन-C से भरपूर होता है, जो तनाव को दूर करने में सहायक होता है। इसे बनाने के लिए ताजे आंवले को पीसकर उसका रस निकालें, फिर इसमें पानी और शक्कर मिलाकर पीएं। आंवला में मौजूद तत्व मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। यह पेय न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद हो सकता है। इसे रोजाना पीने से मन शांत रहता है।

#5

नारियल पानी

नारियल पानी प्राकृतिक तत्वों से भरपूर होता है, जो शरीर को हाइड्रेटेड रखते हुए मन को शांत करता है। इसे बनाने के लिए ताजे नारियल का पानी निकालें और उसमें थोड़ा नमक मिलाकर पीएं। नारियल पानी में पाए जाने वाले तत्व तनाव को कम करने में मदद करते हैं। इन सभी पेय का सेवन करके आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में तनाव को कम कर सकते हैं।