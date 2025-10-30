कुत्ते के मालिक न दोहराएं ये गलतियां, हो सकता है नुकसान

कुत्ता पालना एक जिम्मेदारी भरा काम है। हालांकि, अक्सर नए कुत्ते के मालिक अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जो उनके पालतू जानवर के स्वास्थ्य और व्यवहार पर असर डाल सकती हैं। इन गलतियों में सही खान-पान, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिककरण की कमी शामिल होती है। इस लेख में हम कुछ सामान्य गलतियों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इन्हें कैसे सुधारा जा सकता है ताकि आपके कुत्ते को स्वस्थ और खुश रखा जा सके।

#1 सही खान-पान पर ध्यान न देना नए कुत्ते के मालिक अक्सर सही खान-पान पर ध्यान नहीं देते। कुत्तों के लिए संतुलित आहार बहुत जरूरी होता है। उन्हें मानव भोजन देने से बचें क्योंकि इसमें मसाले और अन्य तत्व होते हैं, जो उनके लिए हानिकारक हो सकते हैं। इसके बजाय उन्हें कुत्तों के लिए बना खास खाना दें, जो उनकी उम्र, नस्ल और स्वास्थ्य के अनुसार हो। इस तरह का आहार उनके विकास और ऊर्जा स्तर को बनाए रखने में मदद करेगा।

#2 प्रशिक्षण की कमी होना कुत्तों का सही प्रशिक्षण देना बहुत जरूरी होता है। बिना प्रशिक्षण के कुत्ते जिद्दी हो सकते हैं और घर के नियमों को समझने में मुश्किल हो सकती है। नए मालिक अक्सर सोचते हैं कि कुत्ता खुद-ब-खुद सब कुछ सीख जाएगा, लेकिन यह गलत है। उन्हें बैठना, चलना, वापस आना आदि बेसिक बातें सिखाना चाहिए ताकि वे अच्छे से व्यवहार कर सकें और घर में शांति बनी रहे।

#3 स्वास्थ्य जांच पर ध्यान न देना कई नए कुत्ते के मालिक अपने पालतू जानवर की नियमित स्वास्थ्य जांच करवाने पर ध्यान नहीं देते। यह बहुत जरूरी है क्योंकि समय पर बीमारियों का पता चलने से उनका सही इलाज जल्दी हो सकता है। इसके अलावा वे टीकाकरण और दांतों की देखभाल जैसी जरूरी चीजों पर भी ध्यान नहीं देते, जिससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। नियमित जांच और टीकाकरण से उनके शरीर की सुरक्षा क्षमता मजबूत होती है और वे स्वस्थ रहते हैं।

#4 सामाजिककरण की कमी होना सामाजिककरण हर कुत्ते के लिए जरूरी होता है ताकि वे अन्य जानवरों और लोगों के साथ अच्छे से मिल सकें। नए कुत्ते के मालिक अक्सर इस पहलू को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे उनका व्यवहार उग्र या डरपोक हो सकता है। उन्हें धीरे-धीरे पार्क या किसी सार्वजनिक जगह पर ले जाकर अन्य कुत्तों और लोगों से मिलाना चाहिए ताकि वे आत्मविश्वास से भरे रहें और उनका व्यवहार संतुलित रहे।