गेहूं को लेकर हैं ये 5 भ्रम? इनकी सच्चाई जानना आपके लिए होगा फायदेमंद

गेहूं एक अहम अनाज है, जो दुनियाभर में सबसे ज्यादा उगाया और खाया जाता है। यह भारतीय खान-पान का सबसे अहम हिस्सा भी है, जो कई व्यंजनों का आधार है। इसके बारे में कई गलतफहमियां फैली हुई हैं, जिन्हें आज भी कुछ लोग सच मानते हैं। आज के लेख में हम इन्हीं भ्रमों पर चर्चा करने वाले हैं, ताकि आपको इनकी सच्चाई का पता चल सके और आप अपनी सेहत के लिहाज से सही निर्णय ले सकें।

#1 क्या गेहूं मोटापा बढ़ाता है? यह सबसे आम गलतफहमी है कि गेहूं मोटापा बढ़ाता है। असल में यह पूरी तरह सही नहीं है। अगर आप संतुलित मात्रा में गेहूं का सेवन करते हैं तो उससे मोटापा नहीं बढ़ता। गेहूं में फाइबर होता है, जो पेट को भरता है और आपको लंबे समय तक संतुष्ट रखता है। इससे आप कम खाना खाते हैं और आपका वजन नियंत्रित रहता है। इसलिए, सीमित मात्रा में गेहूं खाना फायदेमंद हो सकता है।

#2 क्या ग्लूटेन संवेदनशीलता वाले लोगों के लिए गेहूं हानिकारक है? ग्लूटेन संवेदनशीलता एक ऐसी स्थिति है, जिसमें लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी होती है। यह सच है कि कुछ लोगों को ग्लूटेन से परेशानी होती है और ग्लूटेन संवेदनशील लोग गेहूं नहीं खा सकते। ऐसे लोग ग्लूटेन-मुक्त विकल्पों का सेवन कर सकते हैं, जैसे चावल या मक्का। ऐसे में यह धारणा सही है कि ग्लूटेन संवेदनशीलता से जूझने वाले लोगों के लिए इस अनाज का सेवन करना हानिकारक साबित हो सकता है।

#3 क्या गेहूं का सेवन पाचन तंत्र के लिए हानिकारक होता है? कुछ लोगों का मानना है कि गेहूं का सेवन पाचन तंत्र के लिए हानिकारक होता है। यह भी एक गलतफहमी है, क्योंकि अगर आप सही मात्रा में और सही तरीके से पका हुआ गेहूं खाते हैं तो यह पाचन तंत्र को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। असल में गेहूं में मौजूद फाइबर पाचन क्रिया को सुधारने में मदद करता है और इससे पेट अच्छी तरह साफ हो जाता है। इसलिए, यह कहना गलत होगा कि गेहूं पेट के लिए हानिकारक है।

#4 क्या गेहूं से पेट फूलता है? यह भी एक सामान्य धारणा है कि गेहूं से पेट फूलता है। हालांकि, यह पूरी तरह से सही नहीं है। कुछ लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी होती है, जिससे उनके पेट में गैस बन सकती है। हालांकि, यह कहना गलत होगा कि सभी लोगों के लिए गेहूं खाना हानिकारक होता है। अगर आप संतुलित मात्रा में और सही तरीके से पका हुआ गेहूं खाते हैं तो इससे आपको पेट फूलने की समस्या नहीं झेलनी पड़ेगी।