फ्रिज में सब्जियां रखते समय न करें ये 5 गलतियां, जल्दी होंगी खराब

फ्रिज सब्जियों को ताजा रखने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है, लेकिन कई लोग फ्रिज में सब्जियां रखने के दौरान कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जो उन्हें खराब कर सकती हैं। इस कारण न केवल सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं, बल्कि उनमें मौजूद पोषक तत्व भी कम हो जाते हैं। आज हम आपको ऐसी ही पांच गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनसे आपको बचना चाहिए।

#1 गीली सब्जियों को फ्रिज में रखना अगर आप गीली सब्जियों को फ्रिज में रखते हैं तो यह एक बड़ी गलती है। दरअसल, गीली सब्जियों के कारण फ्रिज में नमी बढ़ जाती है, जो कई तरह के कीटाणु के पनपने का कारण बन सकती है। इस कारण फ्रिज में रखी अन्य चीजें भी खराब हो सकती हैं। इसके अलावा गीली सब्जियां जल्दी खराब भी हो जाती हैं। इसलिए सब्जियों को फ्रिज में रखने से पहले उन्हें अच्छे से सुखा लें।

#2 एक साथ कई सब्जियों को एक ही जगह पर रखना अगर आप एक ही जगह पर कई सब्जियों को रख देते हैं तो ऐसा करने से उनमें से कुछ सब्जियां जल्दी खराब हो सकती हैं। दरअसल, कई सब्जियों में ऐसे तत्व होते हैं, जो अन्य सब्जियों को खराब कर सकते हैं। उदाहरण के लिए टमाटर में एक गैस होती है, जो अन्य सब्जियों को खराब कर सकती है। इसी तरह केला और सेब भी एक साथ रख देने पर एक-दूसरे को खराब कर सकते हैं।

#3 सब्जियों को प्लास्टिक बैग में रखना अधिकांश लोग सब्जियों को प्लास्टिक बैग में रखकर फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन ऐसा करने से सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं। प्लास्टिक बैग के कारण सब्जियों में नमी बढ़ जाती है, जिससे उनमें कीटाणु पनपने लगते हैं और वे खराब हो जाती हैं। इसलिए सब्जियों को फ्रिज में रखने से पहले उन्हें हवा बंद डिब्बे में रखें ताकि उनमें नमी न जाए। यह तरीका सब्जियों को लंबे समय तक ताजा रखने में मदद करता है।

#4 सब्जियों को फ्रिज के निचले हिस्से में रखना फ्रिज के निचले हिस्से में अक्सर फल और सब्जियों के लिए अलग से जगह होती है, जिसमें ठंडी हवा काफी कम जाती है, इसलिए अगर आप वहां सब्जियां रखते हैं तो वे जल्दी खराब हो सकती हैं। खासतौर से पत्तेदार सब्जियां तो खराब होने में अधिक समय नहीं लगाती हैं। इसलिए पत्तेदार सब्जियों को फ्रिज में रखने के लिए प्लास्टिक बैग में रखें और फ्रिज के बीच वाले हिस्से में उन्हें रखें।