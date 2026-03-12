यूक्रेन का ठंडा बोर्श्ट सूप आपको गर्मी से दिलाएगा छुटकारा, जानें बनाने का तरीका

बोर्श्ट एक पारंपरिक यूक्रेनी व्यंजन है, जो चुकंदर और कई अन्य सब्जियों से बनाया जाता है। यह एक ठंडा सूप है, जिसे गर्मियों में खासतौर पर पसंद किया जाता है। इसका सुंदर गुलाबी रंग और ताजगी भरा स्वाद इसे खास बना देते हैं। इस लेख में हम आपको ठंडा बोर्श्ट बनाने की रेसिपी बताएंगे, जिससे आप अपने घर पर आसानी से इसे बना सकते हैं और गर्मी से राहत पा सकते हैं।

सामग्री ठंडा बोर्श्ट बनाने के लिए जरूरी सामग्री ठंडा बोर्श्ट बनाने के लिए आपको कुछ खास सामग्री की जरूरत होगी, जो रसोई में मिल जाएगी। इसके लिए ताजा चुकंदर, खीरे, पत्ता गोभी, गाजर, प्याज, लहसुन, सोआ के पत्ते, नींबू का रस, खट्टा दूध या दही और नमक-मिर्च चाहिए होगी। इन सभी चीजों को मिलाकर आप एक स्वादिष्ट और पौष्टिक सूप बना सकते हैं, जो गर्मियों में शरीर को ठंडक पहुंचाने में मदद करेगा। यह सूप न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है।

#1 सबसे पहले चुकंदर को उबालें सबसे पहले चुकंदर को अच्छे से धो लें और उनके छिलके उतार दें, फिर इन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। इसके बाद एक बड़े बर्तन में पानी उबालें और उसमें कटे हुए चुकंदर डालकर उन्हें 30-40 मिनट तक उबालें, जब तक कि वे नरम न हो जाएं। उबलने के बाद चुकंदर को ठंडा होने दें, फिर उन्हें एक छलनी से छानकर अलग रख दें, ताकि उनका रस भी निकल जाए। यह रस बाद में सूप में मिलाया जाएगा।

#2 सब्जियां काटें और तैयार करें अब बारी आती है अन्य सब्जियों की, जिसके लिए आपको पत्ता गोभी, गाजर, खीरे और प्याज आदि को बारीक काटना होगा। पत्ता गोभी को पतले-पतले टुकड़ों में काटें, ताकि वह अच्छी तरह से मिल सके। गाजर और खीरे को भी बारीक कद्दूकस करें या छोटे-छोटे टुकड़ों में काटें। प्याज को बारीक काट लें। इन सभी तैयार चीजों को एक बड़े बर्तन में डालकर मिलाएं, ताकि सभी सब्जियां अच्छे से मिल जाएं और एकसार हो जाएं।

#3 सूप का मिश्रण तैयार करें सूप का मिश्रण बनाने के लिए सबसे पहले तैयार किए गए चुकंदर के रस और उबले हुए टुकड़े, दोनों को एक बर्तन में डालें। फिर इसमें अन्य सभी कटी हुई सब्जियां मिलाएं। अब इसमें नींबू का रस, नमक और काली मिर्च स्वादानुसार डालें। इस मिश्रण को अच्छे से मिलाएं, ताकि सभी मसाले अच्छी तरह से मिल जाएं। इसके बाद इस मिश्रण को कुछ देर ठंडा होने के लिए रख दें, ताकि सूप पीने के लिए तैयार हो सके।