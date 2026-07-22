मूत्राशय की समस्याओं को दूर करने में सहायक है दालचीनी, जानिए इसके 5 फायदे

दालचीनी में मौजूद बैक्टीरिया को खत्म करने वाले गुण मूत्राशय संक्रमण से बचाने में मदद कर सकते हैं। यह गुण बैक्टीरिया को मारने में सहायक होता है, जिससे मूत्राशय में संक्रमण का खतरा कम होता है।

अगर आप नियमित रूप से दालचीनी का सेवन करते हैं तो आपके मूत्राशय में बैक्टीरिया पनपने का मौका नहीं मिलता।

इसके अलावा दालचीनी का सेवन मूत्राशय की दीवारों को भी ताकत प्रदान करता है, जिससे संक्रमण का खतरा और भी कम हो जाता है।