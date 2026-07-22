मानसून के दौरान बनाएं चाइनीज स्टाइल सिल्कन टोफू और मशरूम हॉट पॉट, आसान है रेसिपी
क्या है खबर?
मौसम में बदलाव के साथ हमारे खाने की आदतों में भी बदलाव आता है। बारिश के मौसम में हम ऐसे खाने की तलाश करते हैं, जो न केवल स्वादिष्ट हों, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छे हों। आज हम आपको एक ऐसा व्यंजन बताएंगे, जो गर्मी देने के साथ-साथ भरपूर ऊर्जा भी देगा। यह है चाइनीज स्टाइल सिल्कन टोफू और मशरूम हॉट पॉट। यह खाना आसानी से तैयार हो जाता है और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा है।
सामग्रियां
इस हॉट पॉट के लिए जरूरी सामग्री
चाइनीज सिल्कन टोफू और मशरूम हॉट पॉट बनाने के लिए आपको 250 ग्राम सिल्कन टोफू, 200 ग्राम ताजे मशरूम, 2-3 हरी मिर्च (बारीक कटी हुई), एक बड़ा चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट, 2 कप सब्जियों का पानी, एक बड़ा चम्मच सोया चटनी, आधा छोटा चम्मच सिरका, नमक और काली मिर्च (स्वादानुसार), थोड़ी बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ा ताजा धनिया (सजावट के लिए) और एक बड़ा चम्मच तेल चाहिए होगा।
आप इसमें अन्य मसाले भी शामिल कर सकते हैं।
#1
सबसे पहले टोफू को तैयार करें
सबसे पहले टोफू को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। ध्यान रखें कि टोफू बहुत पतला न हो, ताकि वह टूट न जाए।
एक कढ़ाई में थोड़ा तेल गर्म करें और उसमें टोफू के टुकड़ों को हल्का सुनहरा होने तक तल लें। जब सभी टुकड़े तल जाएं तो उन्हें एक प्लेट में निकाल लें और ठंडा होने दें।
इससे आपका सिल्कन टोफू तैयार हो जाएगा, जिसे आप बाद में हॉट पॉट में इस्तेमाल कर सकते हैं।
#2
मशरूम को तलें
अब बारी आती है मशरूम की। मशरूम को भी उसी तरह छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, जैसे आपने टोफू के साथ किया था।
इसके बाद एक पैन में थोड़ा तेल गर्म करें और उसमें कटे हुए मशरूम डालें। मशरूम को तब तक पकाएं जब तक वे नरम न हो जाएं और उनका पानी सूख न जाए।
इस प्रक्रिया से मशरूम का स्वाद बढ़ जाएगा और हॉट पॉट में डालने पर वह अच्छी तरह से पकेंगे।
#3
अब सब्जियों का पानी बनाएं
हॉट पॉट के लिए आपको सब्जियों का पानी तैयार करना होगा। इसके लिए एक पैन में सब्जियों का पानी डालें और उसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट, सोया चटनी, सिरका, नमक और काली मिर्च मिलाएं।
इस मिश्रण को मध्यम आंच पर पकाएं, ताकि सारे मसाले अच्छे से मिल जाएं और उसका स्वाद बढ़ जाए। जब पानी उबलने लगे तो उसे थोड़ी देर पकाकर गैस बंद कर दें।
आपका पानी तैयार हो चुका है।
#4
हॉट पॉट को अंतिम रूप दें
अब बारी आती है हॉट पॉट को अंतिम रूप देने की। एक बड़े बर्तन या हॉट पॉट पैन लें और उसमें पहले तैयार किया हुआ पानी डालें।
इसके बाद इसमें तले हुए टोफू के टुकड़े और भुने हुए मशरूम डालें। ऊपर से बारीक कटा हुआ प्याज और ताजे धनिये से सजावट करें।
आपका चाइनीज स्टाइल सिल्कन टोफू और मशरूम हॉट पॉट तैयार है। इसे गर्मा-गर्म परोसें और इसका आनंद लें।