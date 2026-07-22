चाइनीज सिल्कन टोफू और मशरूम हॉट पॉट

मानसून के दौरान बनाएं चाइनीज स्टाइल सिल्कन टोफू और मशरूम हॉट पॉट, आसान है रेसिपी

लेखन सयाली 12:29 pm Jul 22, 202612:29 pm

क्या है खबर?

मौसम में बदलाव के साथ हमारे खाने की आदतों में भी बदलाव आता है। बारिश के मौसम में हम ऐसे खाने की तलाश करते हैं, जो न केवल स्वादिष्ट हों, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छे हों। आज हम आपको एक ऐसा व्यंजन बताएंगे, जो गर्मी देने के साथ-साथ भरपूर ऊर्जा भी देगा। यह है चाइनीज स्टाइल सिल्कन टोफू और मशरूम हॉट पॉट। यह खाना आसानी से तैयार हो जाता है और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा है।