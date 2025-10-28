कहीं आप नकली तिल तो नहीं खरीद रहे? इन तरीकों से करें इसकी पहचान

तिल एक पौष्टिक खाद्य पदार्थ है, जो कई व्यंजनों में इस्तेमाल होता है। हालांकि, बाजार में असली और नकली तिल दोनों मिलते हैं। नकली तिल देखने में असली तिल की तरह ही लगते हैं, लेकिन इनमें पौष्टिक तत्व कम होते हैं और ये सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, जिससे आप असली और नकली तिल की पहचान कर सकते हैं। इससे आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं।

#1 पानी के साथ आजमाएं यह तरीका तिल की असली और नकली किस्म की पहचान करने के लिए एक गिलास पानी का इस्तेमाल करें। सबसे पहले एक चम्मच तिल को पानी से भरे गिलास में डालें। अगर तिल तुरंत पानी में तैरने लगते हैं तो समझ जाइए कि वह नकली है क्योंकि नकली तिल में रसायन होते हैं, जो पानी में घुल जाते हैं। असली तिल पानी में डूब जाते हैं क्योंकि उनमें कोई रसायन नहीं होता।

#2 तिल को हाथ में रगड़ें असली और नकली तिल की पहचान करने के लिए आप अपने हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए थोड़े से तिल को हाथ में लेकर उन्हें रगड़ें। अगर आपके हाथों पर तेल जैसा महसूस होता है तो वह असली तिल होगा क्योंकि असली तिल में प्राकृतिक तेल होता है। दूसरी ओर, अगर तिल रगड़ने पर पाउडर जैसा लगें तो वह नकली तिल होगा, जिसमें सिर्फ रसायन होते हैं।

#3 रंग पर दें ध्यान असली तिल का रंग हल्का भूरा या सफेद होता है, जबकि नकली तिल का रंग अक्सर गहरा होता है या उनमें चमक होती है। इसलिए जब भी आप तिल खरीदें तो उनके रंग पर ध्यान दें। अगर आपको कोई ऐसा तिल मिले, जिसका रंग बहुत गहरा या उनमें चमक हो रही हो तो उसे न खरीदें क्योंकि वह नकली हो सकता है। असली तिल हमेशा प्राकृतिक रंग के होते हैं।