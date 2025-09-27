बदल लें सुबह का नाश्ता न करने की आदत, इससे हो सकती हैं ये 5 परेशानियां

सुबह का नाश्ता दिन की सबसे अहम मील होती है, जो ऊर्जा देने का काम करती है। रात के खाने के बाद हम सीधा सुबह नाश्ता करते हैं, जिसे शरीर के ईंधन की तरह देखा जा सकता है। हालांकि, कुछ लोग देर से जागने के कारण नाश्ता नहीं करते और सीधे दिन का खाना खाते हैं। ऐसा करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। आज के लेख में हम नाश्ता न करने के नकारात्मक प्रभावों पर चर्चा करेंगे।

#1 बढ़ता है ब्लड शुगर का स्तर अगर आप रात के खाने के बाद नाश्ता न करके सीधा दिन का खाना खाते हैं तो आपका ब्लड शुगर का स्तर बढ़ सकता है। ऐसा करने से शरीर का ग्लूकोज चयापचय बाधित हो जाता है और इंसुलिन प्रतिक्रिया कमजोर हो जाती है। जब आप सुबह का नाश्ता नहीं करते हैं तो शरीर इसकी भरपाई के लिए इकट्ठा किए हुए ग्लूकोज को छोड़ने लगता है। इससे ब्लड शुगर के स्तर में वृद्धि आती है और मधुमेह का खतरा बढ़ता है।

#2 पाचन पर पड़ता है असर अगर आप रोजाना नाश्ता नहीं करते हैं तो आपका पाचन स्वास्थ्य बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। इसके कारण आपका पेट हमेशा ब्लोटेड यानि फूला हुआ रहेगा। इतना ही नहीं, नाश्ता न करने से गैस, कब्ज और एसिडिटी की समस्या भी पैदा हो सकती हैं। नाश्ता छोड़ने पर पाचन धीमा हो जाता है, लेकिन पेट में एसिड बनना जारी रहता है। इसी वजह से पेट से जुड़ी परेशानियां उत्पन्न होती हैं, जो लंबे समय तक बनी रहती हैं।

#3 दिल की बीमारियों का रहता है खतरा स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि जो लोग सुबह का नाश्ता नहीं करते हैं वे हृदय रोग की चपेट में भी आ सकते हैं। इस बुरी आदत से सर्कैडियन लय और चयापचय प्रक्रिया बाधित हो जाती है। इसके चलते दिल को बीमार करने वाले जोखिम कारक बढ़ सकते हैं। हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के एक अध्ययन के अनुसार, नाश्ता न करने वाले पुरुषों में दिल का दौरा पड़ने या गंभीर हृदय रोग होने का खतरा 27 प्रतिशत अधिक होता है।

#4 ऊर्जा हो जाती है कम रात का खाना सोते समय शरीर को ऊर्जावान बनाए रखने का काम करता है। वैसे ही सुबह का नाश्ता नए दिन के लिए नई ऊर्जा प्रदान करता है। हालांकि, नाश्ता न करने वाले लोग दिनभर आलस और थकावट महसूस करते रह जाते हैं। इस बुरी आदत के चलते चयापचय धीमा हो जाता है, जिससे ऊर्जा घटती जाती है और पूरे दिन थकावट महसूस होती रहती है। साथ ही इससे मूड भी खराब रहता है और लालसा भी बढ़ जाती है।