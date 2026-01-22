बिल्ली की ग्रूमिंग के दौरान न करें ये गलतियां, हो सकता है नुकसान

बिल्ली पालना एक सुखद अनुभव हो सकता है, लेकिन इसके साथ कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं। ग्रूमिंग प्रक्रिया में कई छोटी-छोटी गलतियां हो जाती हैं, जो आपकी बिल्ली के स्वास्थ्य पर असर डाल सकती हैं। इस लेख में हम कुछ ऐसी ही गलतियों के बारे में बात करेंगे, जिन्हें आपको ग्रूमिंग करते समय करने से बचना चाहिए ताकि आपकी बिल्ली स्वस्थ और खुश रहे। इन गलतियों से बचकर आप अपनी बिल्ली को बेहतर देखभाल दे सकते हैं।

#1 गलत ब्रश का चयन करना बिल्ली के लिए सही ब्रश का चयन करना बहुत जरूरी है। कई लोग सस्ते या आम ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, जो कि गलत है। सही प्रकार के ब्रश का चयन करने से आपकी बिल्ली की त्वचा और फर दोनों ही स्वस्थ रहते हैं। उदाहरण के लिए अगर आपकी बिल्ली के पास लंबा फर है तो आपको एक खास प्रकार का ब्रश चाहिए, जबकि छोटे फर वाली बिल्लियों के लिए मुलायम ब्रश बेहतर रहता है।

#2 अधिक शैंपू का उपयोग करना कुछ लोग अपनी बिल्ली को नहलाते समय अधिक शैंपू का उपयोग करते हैं, जिससे उनकी त्वचा सूख सकती है। हमेशा बिल्ली के लिए बने खास शैंपू का ही इस्तेमाल करें और उसे हल्का ही लगाएं ताकि उसकी त्वचा पर कोई बुरा असर न पड़े। इसके अलावा शैंपू लगाने के बाद अच्छी तरह से धो लें ताकि कोई अवशेष न रहे और आपकी बिल्ली तरोताजा महसूस करे। सही मात्रा में शैंपू का उपयोग उसकी त्वचा को स्वस्थ रखता है।

#3 नाखून काटने में जल्दबाजी करना बिल्ली के नाखून काटना जरूरी है, लेकिन इसमें जल्दबाजी करने से बचें। जल्दी-जल्दी नाखून काटने से आपकी बिल्ली घबरा सकती है और उसे दर्द भी हो सकता है। बेहतर होगा कि आप पहले उसकी नाखूनों की लंबाई देख लें और धीरे-धीरे, आराम से उसे काटें। इसके लिए आप किसी पेशेवर ग्रूमर की मदद भी ले सकते हैं। इस तरह आपकी बिल्ली आराम से और बिना किसी परेशानी के नाखून कट जाएंगे।

#4 कान और आंखों की सफाई में लापरवाही बरतना कान और आंखों की सफाई करना उतना ही अहम है जितना कि फर की देखभाल करना। अक्सर लोग केवल फर पर ही ध्यान देते हैं और कानों व आंखों की सफाई करना भूल जाते हैं। इससे संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए नियमित रूप से अपनी बिल्ली के कानों और आंखों को साफ रखें। इसके लिए आप मुलायम कपड़े या टिश्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा, समय-समय पर पशु चिकित्सक से जांच करवाते रहें।