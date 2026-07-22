सेहत के लिए फायदेमंद है काजू का मक्खन, जानिए इसके 5 प्रमुख लाभ

काजू के मक्खन में प्रोटीन और फाइबर होते हैं, जो पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराते हैं, जिससे आप अनहेल्दी स्नैक्स खाने से बच सकते हैं।

इसके अलावा इसमें मौजूद अच्छे वसा वजन घटाने में मदद करते हैं। नियमित रूप से काजू का मक्खन खाने से शरीर की ऊर्जा खपत बढ़ती है, जिससे कैलोरी तेजी से जलती हैं और वजन घटाने में मदद मिलती है।

इसलिए इसे अपने खाने में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है।