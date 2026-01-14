बच्चों को पसंद आ सकते हैं ये कार्टून, जानिए कैसे बनाएं

बच्चों को कार्टून बनाना बहुत पसंद होता है। यह न केवल उनकी रचनात्मकता को बढ़ावा देता है, बल्कि उन्हें मजा भी देता है। इस लेख में हम कुछ सरल और मजेदार कार्टून डिजाइन के बारे में जानेंगे, जिन्हें बच्चे आसानी से बना सकते हैं। इन कार्टून को बनाने के लिए आपको बस कुछ सामान्य टिप्स और ट्रिक्स पता होनी चाहिए। आइए कुछ आसान कार्टून डिजाइन के बारे में जानते हैं।

#1 प्यारा खरगोश खरगोश का कार्टून बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले एक बड़ा अंडाकार आकार बनाएं, जो उसका शरीर होगा। इसके ऊपर छोटे-छोटे दो लंबे आकार बनाकर उसके कान बनाएं। अब नीचे की ओर दो गोल आकार बनाकर आंखें बनाएं और बीच में छोटी सी नाक बनाएं। अंत में उसके मुंह के आसपास हल्की सी रेखाएं खींचें और शरीर के नीचे दो गोलाकार खींचें, जो उसके पंजों का रूप देंगे। इस तरह आपका प्यारा खरगोश तैयार हो जाएगा।

#2 मुस्कुराता सूरज सूरज का कार्टून बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़ा गोल आकार बनाएं, जो उसका चेहरा होगा। इसके चारों ओर किरणें बनाएं ताकि वह और भी आकर्षक लगे। अब आंखों के लिए दो छोटे गोल आकार बनाएं और बीच में हल्की सी मुस्कान खींचें। आप चाहें तो उसके चेहरे पर थोड़ा सा रंग भी भर सकते हैं ताकि वह और भी सुंदर लगे। इस तरह आपका मुस्कुराता सूरज तैयार हो जाएगा।

#3 प्यारा बिल्ली का बच्चा बिल्ली के बच्चे का कार्टून बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़ा अंडाकार आकार बनाएं, जो उसका शरीर होगा। इसके ऊपर दो छोटे-छोटे गोल आकार बनाकर उसके कान बनाएं। अब नीचे की ओर दो गोल आकार बनाकर आंखें बनाएं और बीच में छोटी सी नाक बनाएं। अंत में हल्की सी मुस्कान खींचें और शरीर के नीचे दो गोलाकार खींचें, जो उसके पंजों का रूप देंगे। इस तरह आपका प्यारा बिल्ली का बच्चा तैयार हो जाएगा।

#4 खुशमिजाज कछुआ कछुए का कार्टून बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़ा अंडाकार आकार बनाएं, जो उसका शरीर होगा। इसके ऊपर हल्के से रेखाएं खींचें ताकि उसकी पीठ का आकार बन सके। अब नीचे की ओर दो गोल आकार बनाकर आंखें बनाएं और बीच में छोटी सी नाक बनाएं। अंत में हल्की सी मुस्कान खींचें और शरीर के नीचे चार गोलाकार खींचें, जो उसके पंजों का रूप देंगे। इस तरह आपका खुशमिजाज कछुआ तैयार हो जाएगा।