बालकनी गार्डन से घर की गर्मी कम होना

क्या बालकनी गार्डन घर के अंदर की गर्मी को कर सकता है कम? जानें इसकी सच्चाई

लेखन सयाली 10:53 am Jun 06, 202610:53 am

क्या है खबर?

गर्मियों में बढ़ती गर्मी से घर का तापमान भी प्रभावित होता है। खासकर जब बात छोटे फ्लैट की हो तो यहां की सीमित जगह और प्राकृतिक हवा के आने-जाने की कमी से गर्मी और भी ज्यादा महसूस होती है। ऐसे में कई लोग बालकनी गार्डन को एक समाधान मानते हैं, जो गर्मी घटा सकता है। आइए जानते हैं कि क्या वाकई में बालकनी गार्डन घर के अंदर की गर्मी को कम करने में मदद कर सकता है या नहीं।