पौधा खरीदने वाले हैं? इन 5 बातों का रखें खास ध्यान

पौधे न केवल हमारे घरों को सजाते हैं, बल्कि हमें ताजगी और सुकून भी देते हैं। अगर आप पहली बार पौधा खरीदने जा रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि आपका चयन सही हो और पौधा लंबे समय तक आपके साथ रहे। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देते हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर आप अपने घर के लिए सही पौधे का चयन कर सकते हैं।

#1 सही जगह का करें चयन पौधा खरीदने से पहले सबसे पहले यह तय करें कि उसे कहां रखा जाएगा। अगर आपके घर में प्राकृतिक रोशनी अच्छी आती है तो छोटे और मध्यम आकार के पौधे अच्छे रहेंगे, वहीं अगर रोशनी कम आती है तो ऐसे पौधे चुनें, जिन्हें कम रोशनी की जरूरत होती है। इसके अलावा यह भी ध्यान रखें कि पौधे के लिए कितनी जगह चाहिए क्योंकि कुछ पौधों को फैलने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत होती है।

#2 पानी और खाद का ध्यान रखें पौधे की देखभाल के लिए पानी और खाद बहुत जरूरी होते हैं। कुछ पौधों को रोजाना पानी चाहिए, जबकि कुछ को हफ्ते में एक बार। इसलिए यह जानना जरूरी है कि आपके चुने हुए पौधे को कितनी मात्रा में पानी और किस प्रकार की खाद की जरूरत होती है। इसके अलावा यह भी जानें कि आपके क्षेत्र के मौसम के हिसाब से पौधे को कौन-सी खाद देनी चाहिए। इससे आपका पौधा स्वस्थ रहेगा और लंबे समय तक जीवित रहेगा।

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#3 आकार और बढ़त पर ध्यान दें पौधे खरीदते समय उसके आकार और बढ़त पर भी ध्यान दें। अगर आपके घर में जगह कम है तो छोटे और पतले पौधे चुनें, वहीं अगर आपके पास ज्यादा जगह है तो बड़े और फैलाव वाले पौधे भी अच्छे रहेंगे। इसके अलावा यह भी देखें कि पौधे का आकार आपके घर की सजावट से मेल खाता हो ताकि वह अच्छे से फिट हो सके और देखने में आकर्षक लगे।

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#4 मौसम का रखें ध्यान पौधे खरीदते समय उस मौसम का भी ध्यान रखें जिसमें आप उसे खरीद रहे हैं क्योंकि हर मौसम में अलग-अलग प्रकार के पौधे अच्छे से उगते हैं। उदाहरण के लिए बरसात में बरसाती पौधे जैसे नीम, तुलसी आदि अच्छे रहते हैं, वहीं गर्मियों में ऐसे पौधे चुनें, जिन्हें ज्यादा पानी की जरूरत न पड़े। इससे आपका चयन सही होगा और पौधा लंबे समय तक जीवित रहेगा।