आग लगने की दुर्घटना से बचने के लिए इमारतों के मालिक उठाएं सुरक्षा के ये कदम

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नियमित जांच करवाएं

इमारत के आग से बचाव के उपकरणों की नियमित जांच करवाना भी बहुत जरूरी है। उपकरणों को सही तरीके से काम करने की स्थिति में रखना चाहिए। इसके लिए समय-समय पर फायर अलार्म सिस्टम, पानी के फव्वारे और आग बुझाने वाले यंत्रों की जांच की जानी चाहिए। उपकरणों की जांच से यह सुनिश्चित होगा कि जब भी जरूरत पड़े, वे सही तरीके से कार्य करें। साथ ही हर फ्लोर पर ये उपकरण होने ही चाहिए।