आग लगने की दुर्घटना से बचने के लिए इमारतों के मालिक उठाएं सुरक्षा के ये कदम
क्या है खबर?
लखनऊ के अलीगंज इलाके में स्थित एक 3 मंजिला इमारत में बीते दिन भीषण आग लग गई, जिसके कारण 15 लोगों की मौत हो गई। अब जांच के बाद उस इमारत को लेकर तरह-तरह की खामियां सामने आ रही हैं। ऐसी दुर्घटनाओं से बचने के लिए इमारतों के मालिकों को अग्नि सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी सावधानियां बताते हैं, जिनका पालन करके इमारतों के मालिक आग लगने की दुर्घटना को टाल सकते हैं।
#1
आग से बचाव के नियमों का पालन करें
इमारत का निर्माण करते समय आग से बचाव के नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले इमारत के सभी कमरों में आग से बचाव के उपकरण, जैसे कि धुआं अलार्म और फायर एक्सिट गेट लगवाना चाहिए। इसके अलावा इमारत के भीतर आपातकालीन निकासी के लिए स्पष्ट संकेतक और मार्गदर्शक चिह्न भी लगाए जाने चाहिए। यह सुनिश्चित करेगा कि आपात स्थिति में लोग सुरक्षित बाहर निकल सकें।
#2
नियमित जांच करवाएं
इमारत के आग से बचाव के उपकरणों की नियमित जांच करवाना भी बहुत जरूरी है। उपकरणों को सही तरीके से काम करने की स्थिति में रखना चाहिए। इसके लिए समय-समय पर फायर अलार्म सिस्टम, पानी के फव्वारे और आग बुझाने वाले यंत्रों की जांच की जानी चाहिए। उपकरणों की जांच से यह सुनिश्चित होगा कि जब भी जरूरत पड़े, वे सही तरीके से कार्य करें। साथ ही हर फ्लोर पर ये उपकरण होने ही चाहिए।
#3
कर्मचारियों को प्रशिक्षण दें
इमारत में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को आग से बचाव के बारे में प्रशिक्षण देना चाहिए। उन्हें आग लगने की स्थिति में क्या करना है, कैसे सुरक्षित बाहर निकलना है और आग बुझाने के उपकरणों का सही उपयोग कैसे करना है, इन सभी चीजों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। इससे आपात स्थिति में उन्हें सही तरीके से प्रतिक्रिया करने में मदद मिलेगी। साथ ही अग्नि शामक दल का नंबर भी याद करवाएं।
#4
बिजली के उपकरणों की देखभाल
बिजली के उपकरणों की सही देखभाल भी आग से बचाव के लिए अहम है। इमारत में लगे सभी बिजली के तारों और उपकरणों की नियमित जांच करवानी चाहिए। किसी भी प्रकार के शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग से बचने के लिए उपकरणों का सही उपयोग करना चाहिए। इससे आग लगने की संभावना कम हो जाएगी। ज्यादा पुराने उपकरणों को बदलना दुर्घटना से बचने के लिए अहम है।
#5
हवा के आने-जाने का ध्यान रखें
भवन में हवा के आने-जाने की व्यवस्था करना भी जरूरी है। इससे धुएं और अन्य हानिकारक गैसों का बाहर निकलना आसान होगा। इसके लिए इमारत के सभी कमरों में वेंटिलेशन सिस्टम लगवाएं और समय-समय पर इसकी जांच करवाएं। इससे आग लगने की स्थिति में धुआं और गैस बाहर निकल सकेंगे, जिससे लोगों को सुरक्षित बाहर निकलने में मदद मिलेगी। इसके अलावा हर फ्लोर पर खिड़कियां बनवाना अहम है, ताकि हवा आसानी से अंदर-बाहर हो सके।