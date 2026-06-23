लखनऊ की 3 मंजिला में आग लगने के बाद पीछे के रास्ते से दीवार तोड़कर दाखिल हुए बचाव कर्मी

लखनऊ अग्निकांड: रिहायशी इमारत को बना दिया व्यावसायिक, आपातकालीन रास्ता न होने से फंसे थे लोग

लेखन गजेंद्र 09:47 am Jun 23, 202609:47 am

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज में जिस 3 मंजिला इमारत में आग लगी है, उसको लेकर अब तरह-तरह की खामियां सामने आ रही हैं। इमारत लोगों के रहने के लिए बनाई गई थी और आवासीय इमारत में दर्ज है, लेकिन इसे चोरी-छिपे व्यावसायिक इमारत में बदल दिया गया और कोई अनुमति नहीं ली गई। इमारत में मानकों का उल्लंघन किया गया। आग से बचाव के कोई उपकरण और आपातकालीन मार्ग नहीं था, जिससे अंदर मौजूद लोग फंस गए।