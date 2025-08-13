मेहंदी की रस्म पर दुल्हन हरे की जगह चुन सकती हैं ये रंग, मिलेगा अलग लुक

मेहंदी की रसम भारतीय शादी का एक अहम हिस्सा है। आमतौर पर दुल्हन मेहंदी के लिए हरे रंग को चुनती हैं, जो आप आउटडेटिड हो गया है। अगर आप अपनी मेहंदी पर सबसे अलग और शानदार दिखना चाहती हैं तो हरे के बजाय अन्य रंगों वाले परिधान चुनें। आज के फैशन टिप्स में हम आपको 5 ऐसे लाजवाब रंगों का सुझाव देंगे, जो मेहंदी के दिन पहनें जाने के लिए आदर्श रहेंगे।

#1 गुलाबी रंग गुलाबी रंग एक ऐसा रंग है, जो हर महिला को पसंद आता है। यह रंग न केवल आपको आकर्षक दिखाएगा, बल्कि आपके चेहरे पर भी चमक ले आएगा। आप मेहंदी वाले दिन गुलाबी रंग का सूट, शरारा, लेहंगा या साड़ी चुन सकती हैं। ऐसा परिधान चुनें, जिसपर फूल और पत्तियों वाला प्रिंट हो। ये प्रिंट मेहंदी की डिजाइन को दर्शाएंगे और आपको सबसे हसीन दिखाने में आपकी मदद करेंगे।

#2 भूरा रंग वैसे तो मेहंदी का रंग हरा ही होता है, लेकिन सूखने के बाद वह भूरे रंग की हो जाती है। इसको ध्यान में रखते हुए आप इस रस्म के दौरान भूरे रंग का आउटफिट पहन सकती हैं। चॉकलेट या मिट्टी वाले भूरे रंग के परिधान का चयन करना बढ़िया रहेगा, जिसके साथ आप हरा दुपट्टा ओढ़ सकती हैं। इसके अलावा, आप भूरे रंग की साड़ी के साथ नारंगी, हरे, बेज या गोल्डन रंग का ब्लाउज भी पहन सकती हैं।

#3 नीला रंग नीला एक ऐसा रंग है, जो बेहद जीवंत होता है। यह ठंडक और ताजगी का अहसास कराता है। आप नीले के अलग-अलग शेड वाले आउटफिट का चुनाव कर सकती हैं, जो आपके लुक को निखार देंगे। उदाहरण के लिए, आप गहरे नीले रंग वाली लेहंगा स्कर्ट के ऊपर आसमानी नीले रंग का ब्लाउज और दुपट्टा पहन सकती हैं। इसके अलावा, नीले रंग के साथ गुलाबी, हरे, पीले और नारंगी जैसे अन्य रंगों का मेल भी बैठाया जा सकता है।

#4 पीला रंग पीला रंग खुशी और उत्साह का प्रतीक है। वैसे तो महिलाएं हल्दी की रस्म पर इस रंग के परिधान पहनती हैं। हालांकि, अगर आपकी हल्दी और मेहंदी एक साथ हो रही है तो पीले कपड़े पहनना बढ़िया निर्णय हो सकता है। इस रंग के परिधान पहनकर आप बेहद ऊर्जावान भी नजर आएंगी। इस रस्म के हिसाब से पीली साड़ी या शरारा पहनना सबसे बढ़िया रहेगा। पीले कपड़ों के ऊपर आप किसी भी रंग के गहने भी पेयर कर सकेंगी।