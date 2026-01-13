दुल्हन बनने जा रही हैं तो गहनों से जुड़ी इन गलतियों से बचें, लुक लगेगा बेहतरीन

शादी का दिन हर लड़की के लिए बहुत खास होता है। इस दिन दुल्हन की हर चीज खास होती है, चाहे वह उसका लहंगा हो या गहने। गहने दुल्हन के लुक को और भी निखारते हैं, लेकिन कई बार छोटी-छोटी गलतियां आपके पूरे लुक को बिगाड़ सकती हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताएंगे, जिन्हें दुल्हनें को नहीं करना चाहिए ताकि उनका लुक सही और यादगार बन सके।

#1 भारी गहने पहनना शादी के दिन भारी गहने पहनना आम बात है, लेकिन बहुत ज्यादा भारी गहने पहनने से असुविधा हो सकती है। इससे गर्दन और कानों पर अधिक दबाव पड़ता है, जिससे दर्द हो सकता है। इसलिए हल्के और आरामदायक गहनों का चुनाव करें। इसके अलावा आप सोने की चूड़ियों की जगह हल्की चूड़ियों का चयन कर सकती हैं। इससे आपको आराम मिलेगा और आपका लुक भी सुंदर लगेगा।

#2 रंगों का मेल न होना आपके कपड़ों के साथ गहनों का मेल होना बहुत जरूरी है। अगर आपके लहंगे का रंग लाल है तो सोने या चांदी के गहने अच्छे लगेंगे। वहीं अगर आपका लहंगा हरा रंग का है तो हीरे या मोती वाले गहने बेहतर दिखेंगे। इसके अलावा आप अपने लहंगे के डिजाइन को ध्यान में रखते हुए गहनों का चयन करें ताकि आपका पूरा लुक संतुलित और आकर्षक लगे। इससे आप शादी के दिन सबसे खूबसूरत दिखेंगी और आपका लुक सही लगेगा।

#3 भारी नेकपीस पहनना नेकपीस दुल्हनों के लिए बहुत खास होते हैं और इन्हें पहनना भी पसंद किया जाता है। हालांकि, बहुत भारी नेकपीस पहनने से गले में दर्द हो सकता है, खासकर अगर यह लंबे समय तक पहना जाए तो। इसलिए हल्के और आरामदायक नेकपीस चुनें, जो आपके गले को न केवल सजाएं बल्कि आपको आराम भी दें। इसके अलावा नेकपीस का डिजाइन ऐसा हो, जो आपके लहंगे के साथ मेल खाता हो और आपको एक सुंदर लुक दे।

#4 कान की बालियों का चुनाव कान की बालियों का चुनाव करते समय ध्यान रखें कि वे बहुत भारी न हों क्योंकि लंबे समय तक भारी बालियां पहनने से कानों में दर्द हो सकता है। इसके अलावा ये आपके सिरदर्द का कारण भी बन सकती हैं। इसलिए हल्की और आरामदायक बालियों का चुनाव करें, जो आपके चेहरे को निखारें और आपको आराम भी दें। इसके अलावा आप मोती या हीरे की छोटी बालियां चुन सकती हैं, जो आपके लहंगे के साथ मेल खाती हों।