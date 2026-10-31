बोनी कपूर का 70 की उम्र में हेयर ट्रांसप्लांट

बोनी कपूर ने 70 साल में करवाया हेयर ट्रांसप्लांट, इस उम्र में कितनी सुरक्षित है प्रक्रिया?

लेखन सयाली 11:02 am Oct 31, 202611:02 am

क्या है खबर?

'कॉफी विद करण' के हालिया एपिसोड में जाह्नवी कपूर ने अपने पिता बोनी कपूर के हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में बात की। जाह्नवी ने बताया कि उनके पिता को एक ब्रांड ने हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए पैसे दिए थे। बोनी ने 2024 में हैदराबाद स्थित यूजेनिक्स हेयर साइंसेज में यह प्रक्रिया करवाई, जिसके दौरान उनके सिर में लगभग 6,600 ग्राफ्ट लगाए गए थे। अब सवाल यह उठता है कि 70 की उम्र में यह प्रक्रिया करवाना कितना सुरक्षित है।