गुलाब से ऐसे बनाएं ब्लश टिंट

गुलाब की पंखुड़ियों से बनाया जा सकता है ब्लश टिंट, जानिए तरीका

लेखन अंजली 06:43 pm Jul 22, 202606:43 pm

क्या है खबर?

रोजमर्रा की जिंदगी में गुलाब की पंखुड़ियों का इस्तेमाल सिर्फ फूलों की सुंदरता बढ़ाने तक ही सीमित नहीं है। क्या आप जानते हैं कि गुलाब की पंखुड़ियों से प्राकृतिक मेकअप प्रोडक्ट्स भी बनाए जा सकते हैं? गुलाब की पंखुड़ियों से ब्लश टिंट बनाना एक ऐसा ही उदाहरण है। यह न केवल आपकी त्वचा को ताजगी देता है, बल्कि इसे प्राकृतिक रूप से निखारता भी है। आइए जानते हैं कि गुलाब की पंखुड़ियों से ब्लश टिंट कैसे बनाया जा सकता है।