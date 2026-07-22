गुलाब की पंखुड़ियों से बनाया जा सकता है ब्लश टिंट, जानिए तरीका
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रोजमर्रा की जिंदगी में गुलाब की पंखुड़ियों का इस्तेमाल सिर्फ फूलों की सुंदरता बढ़ाने तक ही सीमित नहीं है। क्या आप जानते हैं कि गुलाब की पंखुड़ियों से प्राकृतिक मेकअप प्रोडक्ट्स भी बनाए जा सकते हैं? गुलाब की पंखुड़ियों से ब्लश टिंट बनाना एक ऐसा ही उदाहरण है। यह न केवल आपकी त्वचा को ताजगी देता है, बल्कि इसे प्राकृतिक रूप से निखारता भी है। आइए जानते हैं कि गुलाब की पंखुड़ियों से ब्लश टिंट कैसे बनाया जा सकता है।
स्टेप-1
गुलाब की पंखुड़ियों का चयन करें
सबसे पहले ताजे गुलाब की पंखुड़ियों का चयन करें। ध्यान रखें कि पंखुड़ियां बिना किसी कीड़े-मकोड़े वाली होनी चाहिए ताकि उनमें कोई रसायन या जहर न हो।
ताजे और खुशबूदार गुलाब की पंखुड़ियां सबसे अच्छी होती हैं क्योंकि वे आपकी त्वचा को ताजगी और निखार देती हैं।
गुलाब की पंखुड़ियों का रंग भी अहम होता है, गहरे रंग की पंखुड़ियां ज्यादा असरदार होती हैं। इसलिए सही पंखुड़ियों का चयन करना बहुत जरूरी है।
स्टेप-2
पंखुड़ियों को सुखाएं
गुलाब की पंखुड़ियों को सुखाना एक जरूरी कदम है। इसके लिए पंखुड़ियों को छांव में सुखाएं ताकि उनकी खुशबू बनी रहे और उनमें मौजूद पानी पूरी तरह से सूख जाए।
सूखने के बाद पंखुड़ियों का रंग गहरा हो जाएगा, जिससे ब्लश टिंट का रंग भी गहरा होगा।
सूखने के बाद पंखुड़ियों का उपयोग करने से उनका उपयोग लंबे समय तक किया जा सकता है और वे ज्यादा असरदार भी होती हैं।
स्टेप-3
पंखुड़ियों का पाउडर बनाएं
सूखी हुई पंखुड़ियों को मिक्सर में पीसकर पाउडर बना लें। यह पाउडर ब्लश टिंट बनाने के लिए काम आएगा। ध्यान रखें कि पाउडर बहुत बारीक होना चाहिए ताकि इसे चेहरे पर लगाना आसान हो सके।
इस पाउडर को आप अन्य मेकअप प्रोडक्ट्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह प्राकृतिक और सुरक्षित होता है, जिससे आपकी त्वचा को कोई नुकसान नहीं पहुंचता।
इस तरह आप गुलाब की पंखुड़ियों से कई तरह के मेकअप प्रोडक्ट्स बना सकते हैं।
स्टेप-4
नारियल तेल मिलाएं
अब इस गुलाब के पाउडर में नारियल तेल मिलाएं। नारियल तेल आपकी त्वचा को पोषण देता है और उसे मुलायम बनाता है।
इसके लिए 2 चम्मच गुलाब पाउडर लें और उसमें 1 चम्मच नारियल तेल मिलाएं। अच्छे से मिलाने के बाद यह मिश्रण तैयार हो जाएगा।
यह मिश्रण आपके चेहरे पर प्राकृतिक चमक लाएगा और उसे निखारेगा। नारियल तेल और गुलाब पाउडर का यह मिश्रण आपकी त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद है।
स्टेप-5
ब्लश टिंट का उपयोग करें
अब आपका गुलाब का ब्लश टिंट तैयार है। इसे अपने गालों पर हल्के हाथों से लगाएं। इससे आपके गाल गुलाबी रंग के दिखेंगे और आपकी त्वचा ताजगी भरी महसूस होगी।
यह ब्लश टिंट पूरी तरह से प्राकृतिक है, इसलिए यह आपकी त्वचा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा।
इस तरह आप आसानी से घर पर ही गुलाब का ब्लश टिंट बना सकते हैं और इसका आनंद ले सकते हैं।