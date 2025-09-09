ब्लीच से कपड़ों को हो सकता है नुकसान, इसके विकल्प आजमाएं

कपड़ों को साफ करने के लिए ब्लीच का इस्तेमाल करना आम बात है, लेकिन कई बार ब्लीच से कपड़ों को नुकसान भी पहुंच सकता है, खासकर अगर कपड़े सफेद न हों तो ब्लीच से कपड़े पीले हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त ब्लीच से त्वचा पर जलन भी हो सकती है। आइए आज हम आपको ब्लीच के पांच बेहतरीन विकल्प बताते हैं, जिनसे सफेद कपड़े धोएं तो सफेद ही रहेंगे और किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा।

#1 नींबू का रस और नमक नींबू का रस और नमक सफेद कपड़ों की चमक बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। इसके लिए आधा कप नींबू का रस और एक चौथाई कप नमक मिलाकर एक घोल तैयार करें, फिर इसे अपने सफेद कपड़ों पर लगाकर कुछ देर के लिए छोड़ दें। इसके बाद कपड़ों को ठंडे पानी में धो लें। यह मिश्रण कपड़ों पर मौजूद दाग-धब्बों को हटाने के साथ ही उन्हें नया जैसा बना सकता है।

#2 खाने का सोडा खाने का सोडा एक प्राकृतिक ब्लीच की तरह काम कर सकता है, जो सफेद कपड़ों से जिद्दी दाग-धब्बों को साफ करने में मदद कर सकता है। इसके लिए एक बाल्टी पानी में 2-3 चम्मच खाने का सोडा मिलाएं, फिर अपने सफेद कपड़ों को इसमें डालकर कुछ देर के लिए छोड़ दें। इसके बाद कपड़ों को सामान्य तरीके से धो लें। इससे कपड़े साफ भी होंगे और उनकी चमक भी बनी रहेगी।

#3 सिरका सफेद कपड़ों को साफ करने के लिए सफेद सिरका भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके लिए एक बाल्टी पानी में आधा कप सफेद सिरका मिलाएं और अपने सफेद कपड़ों को इसमें डालकर कुछ देर के लिए छोड़ दें। इसके बाद कपड़ों को सामान्य तरीके से धो लें। यह मिश्रण कपड़ों से बदबू भी दूर कर सकता है और उन्हें नया जैसा बना सकता है।

#4 हाइड्रोजन पेरॉक्साइड हाइड्रोजन पेरॉक्साइड एक बेहतरीन सफाई उत्पाद है, जो सफेद कपड़ों से जिद्दी दाग हटाने में मदद कर सकता है। इसके लिए एक बाल्टी पानी में दो चम्मच हाइड्रोजन पेरॉक्साइड मिलाएं और अपने सफेद कपड़ों को इसमें डालकर कुछ देर के लिए छोड़ दें। इसके बाद कपड़ों को सामान्य तरीके से धो लें। यह मिश्रण कपड़ों से दाग हटाने के साथ-साथ उनकी चमक भी बनाए रखता है और उन्हें नया जैसा बना सकता है।