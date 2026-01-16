ब्लेजर पहनते समय न करें ये गलतियां, बिगड़ सकता है पूरा लुक

ब्लेजर एक ऐसा कपड़ा है, जो न केवल आपको स्टाइलिश दिखाता है, बल्कि आरामदायक भी महसूस करवाता है। हालांकि, कई बार अनजाने में कुछ गलतियां हो जाती हैं, जो आपके लुक को बिगाड़ सकती हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी ही गलतियों के बारे में बताएंगे, जिनसे आपको बचना चाहिए ताकि आपका ब्लेजर पहनना आपके लिए एक बेहतरीन अनुभव बने। सही तरीके से ब्लेजर पहनना आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ा सकता है।

#1 गलत फिटिंग का चुनाव करना ब्लेजर की फिटिंग बहुत जरूरी होती है। अगर ब्लेजर आपके शरीर से ढीला या बहुत टाइट हो तो यह आपके लुक को खराब कर सकता है। सही फिटिंग वाला ब्लेजर आपके शरीर की बनावट को उभारता है और आपको एक पेशेवर दिखावा देता है। इसलिए हमेशा अपनी माप के अनुसार ही ब्लेजर चुनें। अगर माप ठीक नहीं होगा तो सिलाई करवा लें ताकि ब्लेजर आपके शरीर पर सही तरीके से बैठे और आप सबसे अच्छे दिखें।

#2 गलत रंगों का चयन करना ब्लेजर का रंग चुनते समय ध्यान रखें कि वह आपकी त्वचा के रंग से मेल खाता हो। हल्के रंग जैसे सफेद या हल्के नीले रंग की ब्लेजर गर्मियों में अच्छे लगते हैं, जबकि गहरे रंग जैसे काला या गहरा नीला सर्दियों में बेहतर दिखते हैं। अगर आप ऑफिस या किसी औपचारिक कार्यक्रम के लिए ब्लेजर पहन रहे हैं तो सादा और हल्के रंगों का चयन करें। इससे आप पेशेवर दिखेंगे और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।

#3 सही लंबाई न चुनना ब्लेजर की लंबाई भी बहुत जरूरी होती है। अगर ब्लेजर बहुत लंबा या बहुत छोटा हो तो वह अच्छा नहीं दिखता। आदर्श रूप से, ब्लेजर आपकी कमर तक पहुंचना चाहिए ताकि आपकी शर्ट की लंबाई सही दिखे और संतुलन बना रहे। अगर आपकी ऊंचाई कम है तो थोड़ा छोटा ब्लेजर चुनें ताकि आपकी लंबाई लंबी दिखे और आप ज्यादा आकर्षक लगें। इससे आपका पूरा लुक बेहतर और पेशेवर दिखेगा।

#4 बटन बंद करने की गलत आदत कई लोग बिना सोचे-समझे पूरे बटन बंद कर लेते हैं, जिससे लुक बनावटी लग सकता है। हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप बैठने वाले हैं या खाना खाने वाले हैं तो ब्लेजर के नीचे वाला बटन खोल दें ताकि आरामदायक महसूस हो और आपका लुक भी अच्छा दिखे। इसके अलावा जब आप खड़े हों तो सभी बटन बंद करें ताकि आपका पूरा लुक पेशेवर दिखे और आप सबसे अच्छे दिखें।