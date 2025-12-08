LOADING...
होम / खबरें / लाइफस्टाइल की खबरें / ब्लैक टी या ब्लैक कॉफी: सुबह के लिए कौन-सा पेय है स्वास्थ्यवर्धक? जानिए 
ब्लैक टी या ब्लैक कॉफी: सुबह के लिए कौन-सा पेय है स्वास्थ्यवर्धक? जानिए 
ब्लैक टी या ब्लैक कॉफी

ब्लैक टी या ब्लैक कॉफी: सुबह के लिए कौन-सा पेय है स्वास्थ्यवर्धक? जानिए 

लेखन अंजली
Dec 08, 2025
03:04 pm
क्या है खबर?

सुबह की शुरुआत एक अच्छे पेय से करने पर पूरे दिन ऊर्जा और ताजगी बनी रहती है। इस मामले में ब्लैक टी और ब्लैक कॉफी दोनों ही लोकप्रिय विकल्प हैं। हालांकि, इनमें से कौन-सा पेय सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद है, यह जानना जरूरी है। आइए जानते हैं कि ब्लैक टी और ब्लैक कॉफी के बीच क्या फर्क है और किसे रोजाना पीना सेहत के लिए बेहतर है।

फर्क

ब्लैक टी और ब्लैक कॉफी के बीच का फर्क

ब्लैक टी और ब्लैक कॉफी दोनों कैफीन युक्त पेय हैं, लेकिन इनके स्रोत अलग हैं। ब्लैक टी चायपत्तियों से बनाई जाती है, जबकि ब्लैक कॉफी कॉफी के बीजों से बनती है। ब्लैक टी में थोड़ी मात्रा में कुछ खास तत्व होते हैं, जो सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। दूसरी ओर ब्लैक कॉफी में कम कैफीन होता है और इसमें फायदेमंद तत्व भी मौजूद होते हैं।

ब्लैक टी के फायदे

ब्लैक टी के फायदे

ब्लैक टी में मौजूद फायदेमंद तत्व शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों से बचाते हैं। इसके अलावा ब्लैक टी में मौजूद कैफीन ऊर्जा बढ़ाने में मदद कर सकता है। ब्लैक टी पाचन क्रिया को सुधारने में भी मदद कर सकती है। साथ ही यह शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत कर सकती है और यह दिल के लिए भी फायदेमंद है।

Advertisement

ब्लैक कॉफी के फायदे

ब्लैक कॉफी के सेवन से मिलने वाले फायदे

ब्लैक कॉफी में मौजूद कैफीन दिमाग को सतर्क रख सकता है और ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकता है। यह शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने में भी मदद कर सकती है। ब्लैक कॉफी में फायदेमंद तत्व होते हैं, जो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों से लड़ने में मदद कर सकते हैं। यह ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में भी मदद कर सकती है। इसके अलावा यह दिल के लिए भी फायदेमंद है।

Advertisement

चयन

ब्लैक टी और ब्लैक कॉफी में से किसे चुनना चाहिए?

ब्लैक टी और ब्लैक कॉफी दोनों ही पेय अपने-अपने फायदे प्रदान कर सकते हैं। अगर आप कैफीन के सेवन से होने वाले प्रभावों के प्रति संवेदनशील हैं तो ब्लैक टी आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकती है। दूसरी ओर अगर आप ऊर्जा और सतर्कता बढ़ाने के लिए कुछ चाहते हैं तो ब्लैक कॉफी चुन सकते हैं। हालांकि, किसी भी पेय का अधिक सेवन सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए सीमित मात्रा में ही इनका सेवन करें।

Advertisement