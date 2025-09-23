दुर्गा पूजा के दौरान पश्चिम बंगाल में भोग में बनती है भोगेर खिचड़ी, जानिए इसकी रेसिपी

भोगेर खिचड़ी क्या होती है भोगेर खिचड़ी? हिंदी में 'भोगेर खिचड़ी' का मतलब होता है भोग वाली खिचड़ी। अब आप नाम से समझ ही गए होंगे कि इसे खास तौर से मां दुर्गा के भोग के रूप में ही तैयार किया जाता है। यह सादी खिचड़ी से अलग होती है, क्योंकि इसमें कई तरह की सब्जियां और मसाले शामिल होते हैं। यह खिचड़ी न केवल स्वादिष्ट होती है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद मानी जाती है।

सामग्री भोगेर खिचड़ी बनाने के लिए आवश्यक सामग्री भोगेर खिचड़ी बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती। हालांकि, इसमें सादी खिचड़ी से ज्यादा समय जरूर लगता है। इसके लिए जो भी सामग्री चाहिए होती है, वो सब आपकी रसोई में आसानी से मिल जाएगी। इसके लिए आपको एक कप गोबिंदो भोग चावल, आधा कप मूंग दाल, आलू, फूलगोभी, टमाटर, गाजर, आधा कप मटर, पानी, सरसों का तेल, जीरा, राई, मेथी, अजवाइन, सौंफ, काजू, किशमिश, लाल मिर्च, मसाले, अदरक का पेस्ट, घी और नमक चाहिए होगा।

स्टेप 1 इस तरह होगी खिचड़ी बनाने की शुरुआत भोगेर खिचड़ी की रेसिपी की शुरुआत चावल और दाल को सूखा भूनने से होगी। इसके बाद दोनों को पानी में भिगोने के बाद कुकर में पका लें। एक पैन में सरसों का तेल गर्म होने के लिए रख दें। जब तेल गर्म हो जाए तो सभी सब्जियों को एक-एक करके तल लें। इन सभी सब्जियों को एक प्लेट में निकालकर रख लें। इसके बाद एक अन्य पैन में तेल गर्म करें और उसमें जीरा, राई, मेथी, अजवाइन और सौंफ भूनें।