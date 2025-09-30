करी पत्ते से कीटनाशक हटाने के लिए अपनाएं ये 5 आसान तरीके, नहीं लगेगा ज्यादा समय

करी पत्ता एक ऐसा मसाला है, जो कई व्यंजनों को स्वादिष्ट बनाने के साथ-साथ कई सेहत से जुड़े फायदे भी देता है। हालांकि, बाजार से मिलने वाले करी पत्ते पर कीटनाशक का छिड़काव होता है, जिस कारण इसे खाने से पहले साफ करना जरूरी है। आइए आज हम आपको करी पत्ते पर लगे कीटनाशक को दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कुछ प्रभावी घरेलू तरीकों के बारे में बताते हैं।

#1 नमक और सिरका के मिश्रण में भिगोएं करी पत्ते पर कीटनाशक को दूर करने के लिए नमक और सिरके का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए एक कटोरे में पानी भरें, फिर इसमें थोड़ा नमक और एक चम्मच सिरका मिलाएं। अब इस मिश्रण में करी पत्ते को 10-15 मिनट के लिए भिगोकर छोड़ दें। इसके बाद इन्हें ठंडे पानी से धोकर साफ कर लें। यह तरीका कीटनाशक के असर को कम करने में मदद कर सकता है।

#2 इमली का पानी लगाएं इमली का पानी भी करी पत्ते से कीटनाशक हटाने में मदद कर सकता है। इसके लिए एक गिलास गर्म पानी में थोड़ी-सी इमली डालकर अच्छी तरह मिलाएं, फिर इस मिश्रण को ठंडा होने दें और इसमें करी पत्ते को 10-15 मिनट के लिए भिगो दें। इसके बाद करी पत्तों को ठंडे पानी से धो लें। इमली का पानी न केवल कीटनाशक को हटाता है, बल्कि करी पत्ते का स्वाद भी बढ़ाता है।

#3 बेकिंग सोडा का घोल बनाएं बेकिंग सोडा का घोल भी करी पत्तों से कीटनाशक हटाने में सहायक हो सकता है। इसके लिए एक गिलास गर्म पानी में एक चम्मच बेकिंग सोडा मिलाकर अच्छे से घोल बना लें, फिर इसमें करी पत्ते डालकर 5-10 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद इन्हें ठंडे पानी से धो लें। बेकिंग सोडा की खासियत कीटनाशक को कम करने में मदद करती है और करी पत्तों को साफ बनाती है।

#4 गर्म पानी में भिगोएं गर्म पानी में करी पत्तों को भिगोना भी एक सरल तरीका है। इसके लिए एक बर्तन में गर्म पानी भरें और उसमें करी पत्ते डालें। 5-10 मिनट बाद इन्हें निकालकर ठंडे पानी से धो लें। गर्म पानी की गर्माहट की वजह से कीटनाशक जल्दी ढीला हो जाता है, जिससे वे आसानी से निकल जाते हैं। यह तरीका न केवल कीटनाशक हटाता है बल्कि करी पत्तों की ताजगी भी बनाए रखता है।