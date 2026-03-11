गर्मियों के दौरान शांति से छुट्टियां बिताने के लिए जाएं ये 5 जगहें, यात्रा बन जाएगी यादगार

गर्मियों की छुट्टियों में घूमने का मजा अलग होता है, लेकिन उमस और गर्मी की वजह से यात्रा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि, अगर आप शांति से छुट्टियां बिताने के लिए ऐसी जगहों की तलाश में हैं, जहां का मौसम सुहावना हो तो आइए आज हम आपको भारत की पांच ऐसी जगहों के बारे में बताते हैं, जहां आप गर्मियों में आसानी से जा सकते हैं और आपकी यात्रा भी आरामदायक होगी।

#1 गंगटोक सिक्किम की राजधानी गंगटोक एक खूबसूरत हिल स्टेशन है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। यहां आप माउंट कंचनजंगा का अद्भुत दृश्य देख सकते हैं। इसके अलावा गंगटोक में रोपवे की सवारी करना न भूलें, जो आपको पहाड़ियों के बीच से गुजरते हुए एक अनोखा अनुभव देगा। यहां के मठ भी देखने लायक हैं, जहां आप शांति और सुकून का अनुभव कर सकते हैं।

#2 शिलांग मेघालय की राजधानी शिलांग को पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। यह जगह अपने हरे-भरे पहाड़ों और झरनों के लिए मशहूर है। यहां आप जीवित जड़ों से बने पुल देख सकते हैं, जो पेड़ों की जड़ों से बना एक अनोखा पुल है। इसके अलावा शिलांग में डॉन बॉसन संग्रहालय भी है, जहां आप मेघालय की संस्कृति और इतिहास के बारे में जान सकते हैं। शिलांग झील में नौका विहार करना भी एक रोमांचक अनुभव हो सकता है।

#3 कूर्ग कर्नाटक में स्थित कूर्ग को कॉफी का गढ़ भी माना जाता है। यहां की हरी-भरी पहाड़ियां और ठंडी जलवायु पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। एबी जलप्रपात, राजा सीट दृश्य बिंदु और तड़ियंडामोल चोटी को देखें। यहां का प्राकृतिक सौंदर्य और शांत वातावरण आपको सुकून का अनुभव कराएगा। इसके अलावा कूर्ग में कई कॉफी बागान भी हैं, जहां आप कॉफी की खेती और बनाने की प्रक्रिया को देख सकते हैं।

#4 दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित दार्जिलिंग अपनी चाय के बागानों और पहाड़ी ट्रेन के लिए जाना जाता है। यहां से कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला का दृश्य देखने लायक है। टॉय ट्रेन की यात्रा करना एक अनोखा अनुभव हो सकता है। इसके अलावा यहां के हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में कई दुर्लभ जानवर देखे जा सकते हैं। यहां के बटासिया लूप गार्डन में भी घूम सकते हैं। यहां का शांत वातावरण आपको सुकून का अनुभव कराएगा।