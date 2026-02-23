सर्दियों के दौरान घूमने के लिए बेहतरीन है फिनलैंड, जानिए वहां की बेहतरीन जगहें

फिनलैंड एक खूबसूरत और पर्यावरण के अनुकूल जगह है, जहां आप सर्दियों के मौसम में बर्फीले परिदृश्यों का आनंद ले सकते हैं। यह देश अपनी प्राकृतिक सुंदरता, साफ हवा और शांत माहौल के लिए जाना जाता है। यहां की ठंडी जलवायु और बर्फबारी आपको एक अलग ही अनुभव देती है। फिनलैंड में आप आर्कटिक जीवनशैली को करीब से देख सकते हैं और यहां की स्थानीय संस्कृति को जान सकते हैं। आइए जानें कि फिनलैंड में कैसे घूमा जा सकता है।

#1 सांता क्लॉस गांव में करें बर्फबारी का मजा सांता क्लॉस गांव फिनलैंड का एक प्रमुख आकर्षण स्थल है, जहां आप बर्फबारी का असली मजा ले सकते हैं। यह गांव रोवानीमी शहर में स्थित है और यहां आपको सांता क्लॉस से मिलन का मौका मिलता है। इसके अलावा यहां की बर्फीली सड़कें, बर्फ से ढके पेड़-पौधे और ठंडी हवा आपके दिल को छू लेगी। यहां आप स्नोमोबाइल सफारी, आइस फिशिंग और हुस्की सफारी जैसी गतिविधियों का भी आनंद ले सकते हैं।

#2 लैपलैंड क्षेत्र में करें स्नोशूइंग लैपलैंड क्षेत्र फिनलैंड का सबसे उत्तरी भाग है, जहां आप स्नोशूइंग कर सकते हैं। यह गतिविधि आपको बर्फीले जंगलों और पहाड़ों के बीच से गुजरने का मौका देती है। स्नोशूइंग करते समय आप वन्यजीवन को करीब से देख सकते हैं और उनकी आवाजें सुन सकते हैं। इस क्षेत्र में ठंडा मौसम और बर्फीली भूमि होने के कारण स्नोशूइंग करना बहुत मजेदार होता है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल आपको एक अलग ही अनुभव देंगे।

Advertisement

#3 इवो नेशनल पार्क में करें कैंपिंग इवो नेशनल पार्क फिनलैंड का एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है, जहां आप कैंपिंग कर सकते हैं। यह पार्क अपने हरे-भरे जंगलों, साफ जलाशयों और शांत माहौल के लिए जाना जाता है। यहां कैंपिंग करते समय आपको ताजगी भरी हवा मिलेगी और प्रकृति की गोद में सुकून मिलेगा। इसके अलावा यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल आपको एक अलग ही अनुभव देंगे। इवो नेशनल पार्क में कैंपिंग करना एक अनोखा अनुभव है।

Advertisement