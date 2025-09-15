हमिंग बर्ड्स को आकर्षित करने के लिए बगीचे में लगाएं ये 5 फूल

हमिंग बर्ड्स एक छोटे और तेज पंखों वाली पक्षी है, जो मीठे पेय पदार्थों के लिए जानी जाती है। ये पक्षी विशेष रूप से फूलों के रस के प्रति आकर्षित होते हैं। अगर आप अपने बगीचे में हमिंग बर्ड्स को देखना चाहते हैं तो कुछ खास फूलों का चयन करना होगा। आइए कुछ ऐसे फूलों के बारे में जानते हैं, जिनसे हमिंग बर्ड्स आपके बगीचे में जरूर आएंगे।

#1 पेटुनिया पेटुनिया एक सुंदर और खास फूल है, जो कई रंगों में खिलता है। यह फूल गर्मियों के मौसम में खिलता है और इसकी खुशबू बहुत मोहक होती है। हमिंग बर्डस इस फूल की ओर जल्दी आकर्षित होते हैं क्योंकि इसमें मीठा रस होता है, जो उन्हें बहुत पसंद आता है। इसके अलावा पेटुनिया की लंबे समय तक खिलने की खासियत इसे हमिंग बर्ड्स के लिए आदर्श बनाती है।

#2 स्कार्लेट बी बाम स्कार्लेट बी बाम एक ऐसा फूल है, जो लंबी और पतली पंखों वाली हमिंग बर्ड्स को आकर्षित करता है। यह फूल गर्मियों के अंत से लेकर पतझड़ तक खिलता है और इसकी चमकीली लाल रंग की पंखुड़ियां इसे खास बनाती हैं। स्कार्लेट बी बाम का रस बहुत मीठा होता है, जो हमिंग बर्ड्स को लुभाता है और उन्हें आपके बगीचे में आने पर मजबूर कर देता है।

#3 ब्लूस्टेम पेनस्टेमन ब्लूस्टेम पेनस्टेमन एक अनोखा प्रकार का फूल है, जो नीले रंग का होता है। यह फूल खासकर वसंत ऋतु में खिलता है और इसकी खुशबू बहुत तीखी होती है। ब्लूस्टेम पेनस्टेमन का रस भी मीठा होता है, जिससे हमिंग बर्ड्स आकर्षित होते हैं। इसके अलावा यह फूल लंबे समय तक ताजा रहता है, जिससे यह हमिंग बर्ड्स के लिए आदर्श बनता है। इसकी सुंदरता और खुशबू इसे आपके बगीचे का आकर्षण बना सकती है।

#4 रेड कोलंबाइन रेड कोलंबाइन एक सुंदर प्रकार का फूल है, जो लाल रंग का होता है और इसकी पंखुड़ियां मोटी होती हैं। यह फूल गर्मियों के अंत से लेकर पतझड़ तक खिलता है। रेड कोलंबाइन का रस बहुत मीठा होता है, जो हमिंग बर्ड्स को लुभाता है। इसके अलावा यह फूल लंबे समय तक ताजा रहता है, जिससे यह हमिंग बर्ड्स के लिए आदर्श बनता है। इसकी सुंदरता और खुशबू इसे आपके बगीचे का आकर्षण बना सकती है।