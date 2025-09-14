जूती खरीदने से पहले आपको ध्यान में रखनी चाहिए ये बातें, सही चयन में मिलेगी मदद
जूती पंजाब का पारंपरिक फुट वियर है, जिसे पारंपरिक परिधानों के साथ पहना जाता है। महिलाएं इस सैंडल को पटियाला सूट, कुर्ती, साड़ी और सूट के साथ स्टाइल करना पसंद करती हैं। यह फुट वियर आरामदायक होता है, क्योंकि इसमें हील नहीं होती है। साथ ही इसे गोटा और मोती आदि लगाकर सजाया जाता है और यह कई डिजाइन में उपलब्ध रहती है। आज के फैशन टिप्स में जानिए आपको जूती लेने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
#1
सही माप वाली जूती खरीदें
जूती बेली जैसी सैंडल होती हैं, जिनकी फिटिंग सही होना बेहद जरूरी होता है। अगर आप अपने माप से छोटी जूती खरीद लेंगी तो आपको चलने में कठिनाई होगी और चोट लगने का खतरा रहेगा। इसीलिए खरीदने से पहले अपने पैर का सही माप जान लें, ताकि आप उसी माप की जूती देख सकें। इसके बाद दुकान में कई जूतियां पहनकर देख लें, ताकि आप सबसे सही फिटिंग वाली जूती का चुनाव कर सकें।
#2
सामग्री पर ध्यान दें
सही फिटिंग के अलावा जूती की सामग्री पर ध्यान देना भी बेहद अहम होता है। ऐसी सामग्री वाली जूती खरीदना सही रहता है, जो टिकाऊ हो और असुविधा का कारण न बने। मुलायम चमड़े जैसी उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री से बनी जूती का चुनाव करें, ताकि वह लंबे समय तक पहनी जा सके। इसके अलावा उसकी सजावट पर भी ध्यान जरूर दें। बनारसी सिल्क और मलमल जैसे कपड़ों से सजी जूती आरामदायक होगी और सुंदर लुक देगी।
#3
पहले पहनकर जरूर देखें
जब आप जूती की फिटिंग और डिजाइन से संतुष्ट हो जाएं तो उसे पहनकर देख लें। जूती को पैरों में डालें और कुछ देर चलकर देख लें। इससे आपको पता लग जाएगा कि वह आरामदायक है या नहीं। साथ ही इससे यह बात भी साफ हो जाएगी कि जूती की सजावट पैरों में चुभती है या नहीं। बेहतर आराम के लिए गद्देदार इनसोल वाली जूती चुनें, ताकि अगर उसे देर तक भी पहनना हो तो चलने में परेशानी न हो।
#4
कपड़ों से मेल खाता हुआ डिजाइन चुनें
जूती का डिजाइन चुनना थोड़ा मुश्किल काम हो सकता है, क्योंकि उसमें विविधता बहुत होती है। हालांकि, सही चयन करने के लिए आपको खरीदारी करते समय अपनी पोषक साथ लेकर जानी चाहिए। कपड़े के रंग और डिजाइन से मेल खाती हुई जूती खरीदना बढ़िया निर्णय होगा। कपड़े के समान रंग वाली जूती चुनें या कंट्रास्ट बैठाने की कोशिश करें। इसके अलावा आप शीशे के काम और कढ़ाई वाली जूती भी खरीद सकती हैं।
#5
फिनिशिंग पर भी गौर करें
कुशल कारीगर अपने हाथों से जूतियां तैयार करते हैं और उन्हें सजाते हैं। वे जूती का सोल बनाने से लेकर उसे सजाने तक, सभी स्टेप खुद करते हैं। बेचने से पहले जूती की फिनिशिंग की जाती है, ताकि उसमें कोई कमी न रह जाए। खरीदारी से पहले इसी फिनिशिंग पर गौर करना जरूरी होता है। ध्यान दें कि कढ़ाई ठीक से की गई हो, कोई धागे न निकले हों, फैब्रिक सही तरह से चिपका हो और कोई क्षति न हो।