जानवरों की दुनिया के 5 सबसे तेज जानवर, जानिए इनकी गति और अन्य बातें

कई जानवर ऐसे हैं, जो अपनी गति के लिए जाने जाते हैं और इनमें से कुछ तो दुनिया के सबसे तेज जानवरों में शामिल हैं। इन जानवरों में पेंग्रिन फाल्कन, चीता, ब्लैक मार्लिन, स्प्रिंगबोक से लेकर गोल्डन ईगल तक शामिल हैं। इनकी गति इतनी ज्यादा होती है कि वे कुछ ही सेकंड में कई मीटर की दूरी तय कर लेते हैं। आइए, आज हम आपको इन जानवरों की गति के बारे में बताते हैं।

#1 पेंग्रिन फाल्कन पेंग्रिन फाल्कन एक ऐसा पक्षी है, जो हवा में सबसे तेज गति से उड़ सकता है। यह पक्षी लगभग 100 मीटर प्रति घंटे की दर से उड़ सकता है। पेंग्रिन फाल्कन को इस तरह से बनाया गया है कि यह हवा में सबसे तेज गति से उड़ सके। यह पक्षी अपने शिकार को पकड़ने के लिए इतनी तेज गति से उड़ता है। इसके अलावा यह पक्षी अपने शिकार को बहुत दूर से देख सकता है।

#2 चीता चीता एक ऐसा जानवर है, जो जमीन पर सबसे तेज दौड़ सकता है। चीता लगभग 112 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से दौड़ सकता है। यह जानवर अपनी लंबी टांगों और पतले शरीर के कारण इतनी तेज दौड़ सकता है। चीता अपने शिकार को पकड़ने के लिए बहुत तेजी से दौड़ता है। इसके अलावा चीता अपनी तेज दौड़ के कारण अन्य जानवरों से बहुत जल्दी बच सकता है। यह जानवर अपनी तेज दौड़ के लिए मशहूर है।

#3 ब्लैक मार्लिन ब्लैक मार्लिन एक ऐसी मछली है, जो समुद्र में सबसे तेज तैर सकती है। यह मछली लगभग 130 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तैर सकती है। ब्लैक मार्लिन अपने लंबे शरीर और तेज पूंछ के कारण इतनी तेज तैर सकती है। इसके अलावा ब्लैक मार्लिन अपनी तेज तैराकी के कारण समुद्र में अन्य मछलियों से बहुत जल्दी बच सकती है। यह मछली अपनी तेज तैराकी के लिए जानी जाती है।

#4 स्प्रिंगबोक स्प्रिंगबोक एक प्रकार की हिरण होती है, जो दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। स्प्रिंगबोक लगभग 88 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से कूद सकती है। यह जानवर अपनी लंबी टांगों और मजबूत पैरों के कारण इतनी तेज कूद सकता है। इसके अलावा स्प्रिंगबोक अपनी तेज कूद के कारण अन्य जानवरों से बहुत जल्दी बच सकता है। यह जानवर अपनी तेज कूद के लिए जाना जाता है।