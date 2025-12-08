काइली जेनर ने दर्द से राहत के लिए करवाई स्टेम सेल थेरेपी, जानिए क्या है यह

काइली जेनर अमेरिका की मशहूर रियलिटी स्टार, इन्फ्लुएंसर और व्यवसायी हैं। वह जो भी करती हैं वह ट्रेंड बन जाता है और वह दुनियाभर की महिलाओं की प्रेरणा बनी रहती हैं। हाल ही में सामने आया कि काइली पीठ के दर्द से परेशान थीं। उससे निजात पाने के लिए उन्हें एक खास उपचार करवाना पड़ा था, जिसे स्टेम सेल थेरेपी कहते हैं। आइए इस स्वास्थ्य उपचार के बारे में विस्तार से जानते हैं।

काइली मेक्सिको में करवाया यह उपचार काइली बताती हैं कि वह पिछले 3 साल से पीठ के दर्द से जूझ रही थीं। उन्हें उनकी बहन किम कार्दशियन ने स्टेम सेल थेरेपी करवाने का सुझाव दिया था। इसके लिए वह मेक्सिको के डॉक्टर अदील खान के पास गई थीं। काइली ने इंस्टाग्राम पर लिखा, "मैं एटर्ना फैसिलिटीज में गई और मैं ईमानदारी से इस अवसर और संसाधनों के लिए बहुत आभारी हूं।" उन्हें इस उपचार से राहत मिली और वह लोगों को भी इसका सुझाव देती हैं।

स्टेम सेल क्या होते हैं स्टेम सेल स्टेम सेल शरीर में पाई जाने वाली मूल प्रकार की कोशिका हैं, जो विभाजित हो सकती है। ये विशेष कार्यों वाली कोशिकाओं में विकसित हो जाती हैं। स्टेम कोशिकाएं कई स्रोतों से आती हैं। ये मानव भ्रूण से मिलती हैं और थोड़ी संख्या में वयस्क ऊतकों में पाई जाती हैं। स्टेम कोशिकाओं से जुड़ा दर्द खुद कोशिकाओं से नहीं, बल्कि उससे जुड़ी प्रक्रियाओं से उठता है। हल्के दर्द को दवाइयों से दूर किया जा सकता है।

थेरेपी क्या होती है स्टेम सेल थेरेपी? स्टेम सेल थेरेपी को पुनर्योजी चिकित्सा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्षतिग्रस्त ऊतकों और अंगों की मरम्मत के लिए स्टेम सेल का उपयोग किया जाता है। ये कोशिकाएं या तो व्यक्ति के ही शरीर से निकाली जाती हैं या किसी अन्य व्यक्ति के शरीर से ली जाती हैं। स्टेम सेल या तो बोन मैरो, वसा ऊतक या गर्भनाल रक्त से निकाली जाती हैं। इन कोशिकाओं को इंजेक्शन के माध्यम से क्षतिग्रस्त क्षेत्र में पहुंचाया जाता है।

फायदे क्या हैं इस उपचार के फायदे? काइली ने यह उपचार पीठ के दर्द के इलाज के लिए करवाया था। इसकी मदद से क्षतिग्रस्त कोशिकाएं ठीक हो जाती हैं और नई स्वस्थ कोशिकाएं बनती हैं। इस उपचार की मदद से शरीर की सूजन कम हो जाती है और कई तरह की बीमारियों का इलाज हो जाता है। यह हृदय रोग, न्यूरोडीजेनेरेटिव विकारों और रक्त कैंसर जैसी स्थितियों के इलाज में मदद कर सकता है। यह ऑस्टियोआर्थराइटिस और तंत्रिका क्षति जैसी स्थितियों से भी राहत दिलाता है।